Ortsrat: Simone Horstmann (PUG) wirft hin

„Ich gebe mit sofortiger Wirkung mein Mandat auf. Die ausführliche Begründung brauche ich nicht zu wiederholen. Sie ist in der Presse umfassend genannt worden.“ Unter Kenntnisgaben erklärte Simone Horstmann am Mittwochabend im Ortsrat ihren Rückzug von der Politik. Den hatte sie in unserer Zeitung...