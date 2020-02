Die Lichtershow, die dafür an die Fassade des Phaeno projiziert wurde, was das eigentliche Highlight der Party.

Das hätte sich ja keine Werbeagentur besser ausdenken können: Ausgerechnet um die 800 Menschen nahmen an der Kussmund-Foto-Aktion der Stadt zur Markteinführung des neuen Golf 8 teil. Also, zumindest bis Sonntag. Die Lichtershow, die dafür an die Fassade des Phaeno projiziert wurde, was das eigentliche Highlight der Party: Da fragt man sich, wieso denn vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist?

Schon vor der Präsentation der Fotos war die Illumination des Phaeno beeindruckend. An drei Stationen waren auf dem Platz vor dem Phaeno Projektoren aufgestellt worden; so entstand eine Art 3-D-Effekt. Die Visualisierungen waren ganz an die Gestalt des Gebäudes von Zaha Hadid angepasst worden, sogar die einzelnen Beton-Platten fanden in den abstrakten Formen, die an die Wand geworden wurden, eine Entsprechung. Das sah richtig gut aus, vor allem in Farbe, vor allem in Bewegung. Sicherlich war das mehr als eine nette Spielerei, sondern ein richtiger Aufwand, auch ein künstlerischer. Mehr davon!

