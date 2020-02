Kostenfreier Besuch im Wolfsburger Kunstmuseum mit Kabarett

Seit Januar bietet das Kunstmuseum am jeweils letzten Mittwoch des Monats freien Eintritt für alle Ausstellungen des Kunstmuseums an.

Seit Januar bietet das Kunstmuseum am jeweils letzten Mittwoch des Monats freien Eintritt von 16 bis 21 Uhr in Kooperation mit Volkswagen in alle Ausstellungen des Kunstmuseums an. Durch ein vielfältiges Programm von Vorträgen, Künstlergesprächen, Performances, Workshops und Führungen wird Kunst einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Zudem bietet das Kunstmuseum Kulinarik an. Am Mittwoch, 26. Februar, können von 16 bis 18 Uhr im Besucheratelier Grußkarten gestaltet und versendet werden. Von 16.30 bis 19 Uhr finden Führungen durch die Schau „Ryoji Ikeda. data-verse“ statt. Ab 19 Uhr gibt es Heringsessen und Kabarett mit Opa Wolter statt. Das Heringsessen kostet pro Person 12,50 Euro. Anmeldung: (05361) 861028. Das Café Kunstpause ist bis 21 Uhr geöffnet.