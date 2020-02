Kunstpavillon der Kunststiftung Bönsch in Wolfsburg eröffnet

Detmerode ist um einen neuen Treffpunkt reicher – am Detmeroder Markt hat der Pavillon der Kunststiftung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch eröffnet. Er soll laut Mitteilung der Stiftung ein Kunstzentrum und Treffpunkt für Bürger werden. In den Räumen finden sich eine Präsenzbibliothek mit Bänden zur Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts sowie ein Veranstaltungsraum, der in den kommenden Wochen zum Leben erwachen soll.

Kunst und Kultur sind die Leidenschaften der Stifterin Elisabeth Bönsch. Gemeinsam mit ihrem Mann, der lange Zeit eine Arztpraxis am Detmeroder Markt führte, hat sie über viele Jahre Kunst gesammelt und in einer Stiftung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nun hat diese Stiftung eine neue Anschrift: Detmeroder Markt 11. „Jeder kann kommen, lesen, diskutieren und Kaffee trinken“, sagt Elisabeth Bönsch, die oft auch selbst im Pavillon ist. Neben der Bibliothek sollen Aktionen Kunst und Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts bekannter machen: bei Kaffee und Kuchen über Kunst reden, Filme schauen oder selber künstlerisch aktiv werden, all das soll hier geboten werden. Im laufenden Jahr sollen – orientiert an der derzeitigen Sammlungsschau zu Ernst Barlach in Schloss Gottorf – besonders Aktionen rund um den norddeutschen Künstler und den Expressionismus geboten werden.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt er per E-Mail an info@kunststiftung-boensch.de und unter (05361) 3851962. red