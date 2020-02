Job in Wolfsburg per Postkarte: Klinikums-Aktion erfolgreich

Per Postkarte zum Job im Wolfsburger Klinikum: Die 2019 gestartete Aktion „Bewerbung to go“ verläuft bisher sehr erfolgreich. „Dank der Aktion stellte das Klinikum bisher mehr als 20 neue Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen ein“, sagt Klinikumssprecher Thorsten Eckert. Ziel ist es, so...