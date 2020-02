Wolfsburg. Die Veranstaltung des Congress-Parks findet am 24. Oktober statt. Am Programm wird aktuell noch gearbeitet. Karten gibt es online.

Vorverkauf für dritte „Party like Gatsby“ in Wolfsburg ab Sonntag

Der Termin für die dritte Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Party like Gatsby“, präsentiert vom Congress-Park Wolfsburg, steht fest: am Samstag, 24. Oktober, verwandelt er sich erneut in die berüchtigte Speakeasy-Bar. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. März, um 17 Uhr. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass er diesen Termin unter keinen Umständen verpasst, hat die Möglichkeit, sich online unter events.partylikegatsby.eu/wolfsburg2020 zu registrieren und erhält eine Stunde vor Verkaufsbeginn eine Erinnerungsmail mit dem direkten Ticket-Link zum Onlineportal von „Party like Gatsby“, heißt es in einer Mitteilung des Congress-Parks.

Das Programm der diesjährigen Show ist noch in Planung, wird aber in Kürze bekanntgegeben. Die Besucher können sich aber schon jetzt auf eine berauschende Partynacht ganz im Stil der goldenen Zwanziger mit talentierten Künstlern, Akrobaten, Tänzern und vielen weiteren Showacts freuen.