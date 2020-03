Noch ein skandinavisches Café für Wolfsburg

Das neue Café am Nordkopf wird voraussichtlich in dieser Woche eröffnen. „wolfsburg.de wir kommen!“, kündigte das Unternehmen am vergangenen Freitag auf Facebook an und versprach: „Bei uns findet ihr einen Ort, an dem ihr eure Seele baumeln lassen könnt.“ Laut dem Eintrag auf dem sozialen Netzwerk...