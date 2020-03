Kein Führerschein – Polizei stoppt in Wolfsburg Autofahrer

Wegen gleich vier Verkehrsstraftaten muss sich ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Helmstedt verantworten. Der Mann wurde in der Nacht zum Montag von einer Polizeistreife an der Heinrich-Nordhoff-Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Kraftfahrtsteuergesetz eingeleitet, schreibt die Polizei in einer Mitteilung

Um 3.55 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung, wie der Mercedes-Fahrer zunächst vom Berliner Ring bei Rotlicht links in die Heßlinger Straße abbog. Auf Höhe des VW-Parkplatzes an der Heinrich-Nordhoff-Straße stoppten die Beamten den Helmstedter schließlich, der gleich zu Beginn einräumte, er habe schon länger keinen Führerschein. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass sein Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und das angebrachte Kennzeichen für den Mercedes auch niemals ausgegeben war.