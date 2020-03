Schulausfall nach Einbruch in Wolfsburger Nordhoff-Gesamtschule

Unbekannte Täter haben am Wochenende bei einem Einbruch in die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule im Wolfsburger Stadtteil Westhagen allein durch ihre Vorgehensweise einen Schaden von mindestens 5000 Euro angerichtet. Die Täter hinterließen laut Polizei in diversen Büros und Lehrerzimmern ein Bild der Verwüstung. Der Schulbetrieb wurde daraufhin durch die Schulleitung für heute abgesagt.

Den Ermittlungen nach ereignete sich der Einbruch in den Schulkomplex an der Suhler Straße zwischen Schulende am Freitagnachmittag und Schulbeginn am Montagmorgen. Der Hausmeister entdeckte am Morgen um 6.30 Uhr den Schaden und informierte umgehend die Einsatzleitstelle der Wolfsburger Polizei. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Einbrecher jeweils brachial vorgegangen waren. Vermutlich gelangten die Unbekannten von der Straße Auf der Sonnenwiese her auf die Rückseite des Schulgeländes. Hier wurden zwei Fenster aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Danach suchten die Einbrecher offenbar gezielt Büros und Lehrerräume auf. In allen Fällen wurden die Türen gewaltsam geöffnet. In den Zimmern wurden verschlossene Schränke mutwillig zerstört, Schubladen herausgerissen und entleert. Die Spurensuche zog sich über vier Stunden hin. Bislang steht nicht fest, ob die Täter auch Beute machten. Die Ermittler hoffen, dass Anwohner oder Passanten am zurückliegenden Wochenende Beobachtungen machten. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460.