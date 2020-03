Kochteam der Reislinger Wehr spendete mehr als 20.000 Euro

Für wohltätige Zwecke hat das Kochteam der Feuerwehr Reislingen seit seiner Gründung vor etwa 25 Jahren 20.000 Euro gespendet. Das hat Ortsbrandmeister und Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Reislingen Frank Hilscher den 55 Anwesenden bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Reislinger Feuerwehrgerätehaus. Viel Applaus von allen Anwesenden war den Köchen, die mit Suppen verschiedener Varianten Gutes tun, sicher.

Im Jahr 2019 rückten die Reislinger zu 16 Einsätzen aus, so Hilscher weiter in seinem Jahresbericht. Darunter elf Brandeinsätze, welche aufgrund des heißen Sommers meist Flächenbrände waren.

Außerdem beteiligte sich die Wehr im Sommer am Belüften der Wolfsburger Teiche um ein Fischsterben zu verhindern, hieß es im Bericht weiter. Auch beim Gebäudebrand in Hehlingen, am 9. Dezember löschten die Reislinger mit. Hier war die Wehr mit drei Trupps unter Atemschutz im Einsatz, berichtete Hilscher der Versammlung. Des weiteren standen Aus- und Fortbildung, sowie Beteiligung am Ortsgeschehen auf der Tagesordnung, welches Ortsbürgermeister Hans-Jürgens Friedrichs in seiner Dankesrede lobend erwähnte.

Noch im November konnten die Reislinger Brandschützer einen nagelneuen VW Bus T6, einen Kommandowagen (KdoW) in Empfang nehmen, dieser ersetzt eine 18 Jahre alten VW T4.

Eine gute Jugendarbeit ist die Basis einer funktionierenden Feuerwehr, sagte Daniel Lieske, Pressesprecher der Reislinger Feuerwehr und wiedergewählter Schriftführer.

Besonders stolz ist Jugendfeuerwehrwart Raimund Schwierz auf seine 17 Jugendlichen. Sie waren nicht nur erfolgreich bei allen Wettbewerben auf Stadtebene dabei, sondern belegten bei einem Videowettbewerb zum 100-jährigen Jubiläum eines Bremer Feuerwehrausrüsters den 1. Platz. Unter Leitung von Sophia Hilscher wurden Scenen abgedreht, geschnitten, vertont und über Wochen kreativ gearbeitet. Dies wurde im Oktober mit einem Scheck in Höhe von 2500 Euro bei der Siegerehrung belohnt. Mit Kevin Jurek, Finn Redante, Adrian Gerlings und Nicklas Sentker wurden vier Jugendliche in die aktive Abteilung übernommen und sind nun Feuerwehrmannanwärter. Feuerwehrfrauen sind nun Maren Beckmann, Sophia Hilscher, Fiona Pasemann und Feuerwehrmann Leon Klisz. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Justin Schäpe und zum Hauptfeuerwehrmann Michael Schwierz befördert. Stadtbrandmeister Helmut von Hausen beförderte Nico Lange zum Oberlöschmeister und Arno Pasemann zum Hauptlöschmeister. Auch Ehrungen kamen nicht zu kurz:

So erhielten Jannick Hilscher, Nico Lange und Luka Jahn das Ehrenzeichen des Feuerwehrverbandes Wolfsburg in Bonze und Eckhard Lange selbiges in silber.