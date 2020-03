Klinikum Wolfsburg errichtet separates Zelt für Corona-Fälle

Wolfsburg. Wer sich mit grippeähnlichen Symptomen an das Klinikum Wolfsburg wendet, muss sich wegen der Grippe und des Corona-Virus in einem Zelt anmelden.

Angesichts der aktuellen „Hochsaison“ der Grippeerkrankungen und des neuen Corona-Virus hat das Klinikum Wolfsburg zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Patienten der Zentralen Notfallaufnahme werden ab sofort in einem Zelt vor dem Eingang in Empfang genommen. Wollen sie sich mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen vorstellen, müssen sie sich im Zelt, getrennt von anderen Notfallpatienten, über eine Wechselsprechanlage beim Personal der Notfallaufnahme anmelden. Dies teilt das Klinikum Wolfsburg mit. Die Patienten werden anschließend einzeln in die Notfallaufnahme geleitet, so das Klinikum.

„Müssen verhindern, dass sich unsere Mitarbeiter anstecken“

„Unser oberstes Ziel ist, dass wir in jeder Situation unseren Versorgungsauftrag in der Notfallaufnahme weiter erfüllen können. Wir müssen deshalb verhindern, dass sich unsere Patienten, aber eben auch unsere Mitarbeiter anstecken“, erläutert Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notfallaufnahme im Klinikum Wolfsburg. „Deshalb ist es besonders wichtig, Patientenwege und Prozesse von vornherein klar zu strukturieren.“ Der Malteser Hilfsdienst habe dem Klinikum das Zelt zur Verfügung gestellt und aufgebaut.

Immer mehr besorgte Menschen in der Notfallaufnahme

Das Klinikum ist Mitglied im Koordinationsteam Corona der Stadt Wolfsburg. Es hat das Zelt nun nach eigenen Angaben als weitere Vorsichtsmaßnahme aufgestellt, da in den vergangenen Tagen immer mehr besorgte Menschen mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen direkt in die Notfallaufnahme gekommen seien.

Chefärztin Dr. Erdmann hat Verständnis dafür, dass viele Menschen aktuell verunsichert sind: „Wir bitten aber eindringlich, nur bei akuten Notfällen in unsere Zentrale Notaufnahme zu kommen. Auch Angehörige von Patienten, die im Klinikum stationär versorgt werden, sollten ihre Besuche möglichst beschränken.“

Wolfsburger Hotline für Fragen rund um Corona

Generell ruft Erdmann dazu auf, dass Patienten mit grippeähnlichen Symptomen zunächst ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.

Alle Fragen zum Corona-Virus können Wolfsburger über eine Hotline der Stadt stellen. Diese ist unter der Telefonnummer (05361) 28 28 28 zu erreichen. red