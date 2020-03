Fallersleben. In der CDU-Bürgerrunde wird eine Fusion mit dem Lernzentrum des Schulzentrums intensiv diskutiert.

Umzug der Stadtteilbibliothek in Fallersleben – und dann?

Eine große Fangemeinde war (noch) nicht auszumachen für den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Stadtteilbibliothek aus der Verwaltungsstelle Fallersleben ins Lernzentrum im Schulzentrum zu integrieren. Genau dorthin hatte die CDU Fallersleben/Sülfeld am Donnerstagabend zur Bürgerrunde eingeladen.

Und die war durchaus gut besucht: Gut 30 Teilnehmer waren gekommen – Eltern und Schüler, aber auch etliche Ortsratsmitglieder sowie Mitarbeiterinnen von Bücherei und Lernzentrum. Etwa 20 von ihnen gaben sich als Büchereinutzer und damit als Betroffene des geplanten Ringtauschs zu erkennen, den die Verwaltung neulich schon im Ortsrat vorgestellt hatte. Zu dem würde nämlich auch gehören, dass in die Bücherei im alten Amtsgericht am Hofekamp dann die städtische Musikschule einziehen würde, deren Räume wiederum frei würden zur Nutzung durch die Grundschule am Standort Glockenberg.

Der CDU-Stadtbezirksverbandsvorsitzende André-Georg Schlichting hatte die Runde begrüßt und angekündigt, dass es darum gehe, sich die aktuelle Situation anzusehen und zu schauen, wie sie sich künftig darstellen könnte. „Falls es so kommt – denn das wissen wir noch nicht“, betonte er. Von der Verwaltung waren Jugend- und Bildungsdezernentin Iris Bothe, die Bildungshaus-Leiterin Dr. Birgit Rabofski und Stadtbibliothek-Leiterin Petra Buntzoll gekommen, um Rede und Antwort zu stehen.

Strikter Sparkurs der Stadt

Zunächst erläuterte die Stadträtin, warum überhaupt Umzüge für notwendig gehalten werden: Seit 2018 gibt es ein Konzept für alle 13 Bibliotheken in der Stadt – 12 feste Standorte sowie den Büchereibus –, und das sehe vor, den Fokus auf Kinder und Jugendliche zu richten, für eine gute Lesekompetenz. Zudem sei es eine große Herausforderung, den Haushalt der Stadt vernünftig aufzustellen; bekanntlich ist strikter Sparkurs verordnet. „Dabei wollen wir nicht nur etwas wegnehmen, sondern trotzdem ein gutes Angebot erhalten“, betonte Bothe.

Es gehe darum, durch Zusammenlegungen von Stadtteilbüchereien und Lernzentren, die sich aus den Schulbüchereien entwickelt haben, die Standorte sinnvoll zu entwickeln, erläuterte Bildungshausleiterin Rabofski. Die Frage sei: „Kann man die ohne Einschränkungen der Leistungen und Angebote so zusammenführen, dass es zu einer Win-Situation kommt?“

Als Grundlage zur Diskussion präsentierte Bibliotheken-Leiterin Buntzoll wie schon im Ortsrat die Vorteile einer Fusion: erweiterte Öffnungszeiten, bessere technische Ausstattung, Medienvielfalt, bessere Personalsituation und Zusammenführung der Zielgruppen.

Doch genau da hakten etliche Diskussionsteilnehmer ein: „Die Stadtteilbibliothek ist etwas ganz Tolles. Da treffen sich die Mütter mit ihren Kindern und tauschen sich aus, das ist ein Anlaufpunkt für Familien, ein sozialer Treffpunkt“, meinte beispielsweise eine Mutter. „Das alles sehe ich hier nicht für die Kleinen.“ Die Bildungshausleiterin versprach allerdings, dass die Bibliothek auch im Lernzentrum entsprechend gestaltet würde.

Kritik an Ausleih- und Besucherzahlen

Kritische Anmerkungen gab es auch zu den von der Stadt genannten Ausleih- und Besucherzahlen für Bücherei und Lernzentrum, die schon im Ortsrat Diskussionsstoff boten. Demnach gab es 2019 in der Bücherei 17.113 Besucher und 47.653 Ausleihen. Im Lernzentrum im Schulzentrum an der Karl-Heise-Straße gab es 2019 58.758 Besucher und 6234 Ausleihen. Fürs Lernzentrum sind die Zahlen aber nur bedingt aussagekräftig: Die Zahl der Ausleihen sei im Vergleich zur Stadtteilbücherei niedrig, weil die Schüler wenig ausleihen und stattdessen mit den Materialien vor Ort arbeiten. Die hohe Besucherzahl wiederum resultiere im Lernzentrum daraus, dass die Räume auch als Aufenthaltsbereich in den Pausen und nach dem Unterricht genutzt werden.

Ortsratsmitglied Ursula Mrongovius (Grüne) meinte: „Das sind nur 6000 Bücher, die hier im Lernzentrum pro Jahr ausgeliehen werden. Und es handelt sich um völlig unterschiedliche Konzepte.“ Die Bücherei sei für viel Geld umgestaltet worden, und auch ins neue Lernzentrum des Schulzentrums sei viel Geld investiert worden. Käme die Fusion, müsste auch wieder Geld investiert werden, so ihre Befürchtung. „Das muss man mal alles zusammennehmen.“

Umgestalten statt umbauen

„Es hat hier niemand von Umbauten gesprochen, sondern vom Umgestalten“, stellte Dezernentin Bothe klar. Und viel entscheidender als die reinen Besucher- und Ausleih-Zahlen sei, was im Lernzentrum gemacht werde.

Auf die erst vor zwei Jahren für viel Geld sanierte Bücherei in der Verwaltungsstelle wies auch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) hin. „Ist es wirklich ein Sparbeitrag, wenn 160.000 Euro verbrannt werden?“, wollte sie wissen.

Doch die Stadträtin konterte: Die Summe von 170.000 Euro teile sich auf in Brandschutzsanierung, Dämmung, Malerarbeiten und Mobiliar. „Wenn ein Wechsel der Musikschule dorthin erfolgt, ist ein Großteil der Investitionen nicht umsonst.“

