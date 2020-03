Corona-Virus: Klinikum Wolfsburg fährt Vorkehrungen hoch

In Deutschland und Europa werden immer mehr Fälle von Covid-19-Infektionen bekannt. Um die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitern so gut wie möglich zu schützen, sorgt das Klinikum Wolfsburg weiter vor. Nachdem das Krankenhaus in der vergangenen Woche den Zugang zur Notaufnahme neu geregelt hat, setzt es jetzt weitere Maßnahmen um, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums von Montag.

Ab sofort steht Patienten und Besuchern nur noch der Haupteingang an der Sauerbruchstraße offen. Ab Dienstag, 10. März, ist das Restaurant Cliverde im Foyer für externe Gäste nicht mehr zugänglich, um Begegnungen und mit Patienten und Mitarbeitern auszuschließen und das Infektionsrisiko gering zu halten. Auch Selbsthilfegruppen oder andere Vereine und Organisationen, die sich regelmäßig im Klinikum treffen, müssen sich vorerst einen anderen Ort für ihre Veranstaltungen suchen.

„Im Klinikum geht die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter vor“, erklärt Klinikumsdezernentin Monika Müller. „Ein Krankenhaus ist eine besonders sensible Einrichtung, die zu schützen ist, damit die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet werden kann. In Wolfsburg haben wir bislang keinen bestätigten Corona-Verdachtsfall, müssen aber vorsorglich die Ansteckungsgefahr für Patienten und Beschäftigte so gering wie möglich halten. Sobald es die Situation zulässt, werden wir selbstverständlich wieder in den normalen ,Krankenhausmodus‘ zurückkehren, denn uns ist es ein Herzensanliegen, ein möglichst ,offenes Haus‘ zu sein.“

Das Klinikum appelliert angesichts der Situation um das Coronavirus und der aktuellen Grippewelle zusätzlich an die Eigenverantwortung eines jeden. Es bittet, die Notwendigkeit von Krankenhausbesuchen genau zu hinterfragen. „Wenn möglich, sollte auf einen Besuch verzichtet werden“, erklärt der Medizinische Direktor Dr. Akhil Chandra. „Uns ist bewusst, dass dies im Einzelfall sehr hart ist. Wir bitten deshalb alle Patienten und Besucher um Verständnis für die getroffenen Entscheidungen.“

In Wolfsburg gibt es bislang keinen bestätigten Corona-Fall. Nach Angaben der Stadt-Pressestelle wird jedoch eine einstellige Zahl von Wolfsburgern aufgrund ihrer Krankheitssymptome darauf getestet, ob sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Neues könnte es bald zum Thema Großveranstaltungen geben: „Die Stadt ist hierzu aktuell in der Abstimmung und wird kurzfristig öffentlich informieren“, so Pressereferentin Elke Wichmann. Die Kreishandwerkerschaft sagte am Montag kurzfristig ihre Freisprechungsfeier im Congress-Park ab – wie zu hören war, wegen des Corona-Virus. Die Feier soll nun voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden.

Fragen zu Corona können Wolfsburger bei der Kommune montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr unter (05361) 282828 stellen. Das Gesundheitsamt kann aufgrund der besonderen Einsatzzeiten und Belastungen zurzeit andere Aufgaben nur eingeschränkt wahrnehmen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, gehören dazu beispielsweise die Einschulungsuntersuchungen, die HIV-Beratung und das Erstellen von Gutachten. „Mit Blick auf die aktuelle, wichtige Aufgabe des Gesundheitsamts zur Eindämmung des Corona-Virus bitten wir um Verständnis für die erforderliche Einschränkung bei anderen Aufgaben. Die Maßnahmen gegen Corona stehen derzeit im Mittelpunkt, so dass wir darauf unsere Arbeit konzentrieren müssen“, bittet Gesundheitsdezernentin Monika Müller um Verständnis.