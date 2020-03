Fallersleben. Die Toilette stand auf einem Platz neben der K 28 zwischen Fallersleben und der Kreuzung mit der Tangente. Die Tat geschah am Dienstagmorgen.

Unbekannter zündet Dixi-Toilette in Fallersleben an

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen eine Dixi-Toilette auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 28/Weyhäuser Weg in Brand geraten.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 6.45 Uhr die auf einem frei zugänglichen Platz neben der K 28­ – in Höhe der ehemaligen Rübenabkippung zwischen Fallersleben und der Kreuzung mit der Tangente – stehende Toilette bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilt. Trotz des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer konnten sie nicht verhindern, dass die überwiegend aus Kunststoff bestehende Toilette komplett zerstört wurde.

Da zur angegebenen Zeit reger Berufsverkehr herrschte, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise geben können unter (05361) 46460.

red