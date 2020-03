Christiane Hartmann wird neue Velstover Heimatpflegerin

Horst Schulze (82), seit 1994 Heimatpfleger in Velstove, gibt sein Amt nach 26 Jahren steten Engagements in der Heimatpflege aus Altersgründen nunmehr in jüngere Hände. Seine Nachfolgerin ist die 52-jährige Velstoverin Christiane Hartmann, die am Mittwoch im Beisein der neuen Wolfsburger...