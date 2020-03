Stadt bestätigt ersten Corona-Fall in Wolfsburg

Das Gesundheitsamt bestätigte am Freitag den ersten Corona-Fall in Wolfsburg.

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg teilt mit, dass am 13. März erstmals bei einem Wolfsburger Einwohner der Corona-Virus positiv getestet wurde. Die Person befinde sich in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen, die sich in den vergangenen Tagen länger als 15 Minuten im engen Kontakt mit dem Betroffenen befanden, würden zurzeit ermittelt, kontaktiert und ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Die positiv getestete Person hatte in Deutschland Kontakt zu einer infizierten Person. Aus Datenschutzgründen werden keine weiteren Angaben gemacht, teilte die Stadt Wolfsburg mit. Gesundheitsdezernentin Monika Müller ruft die Wolfsburger zur Besonnenheit auf und appelliert, die Hinweise der Stadt Wolfsburg zu beachten. Die Stadt werde auf ihrer Internetseite wolfsburg.de/coronavirus laufend informieren.

Wichtig sei: Wer Symptome hat, in einem Risikogebiet war oder Kontakt hatte zu einer infizierten Person, der solle sich telefonisch an seinen Hausarzt oder an die Hotline der Stadt Wolfsburg unter (05361) 282828 wenden. Bürger werden gebeten, nicht in die Notaufnahmen des Klinikums Wolfsburg zu gehen und nicht den Notruf 112 für solche Fragen zu blockieren.

