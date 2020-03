Wolfsburg: Nicht nur das VW-Werk steht wegen Corona still

Früher hieß es spöttisch: In den Werksferien von VW werden in Wolfsburg die Bürgersteige hochgeklappt. Sollte heißen: In der sonst so quirligen Hauptstadt des Konzerns herrscht für drei Wochen tote Hose. Das ist lange her, denn einen Ferienkorridor für alle Mitarbeiter gibt es schon längst nicht...