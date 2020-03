CDU will schnellen Ausbau der Umgehungsstraße Kerksiek

Die CDU Fallersleben/Sülfeld hat sich in ihrer Vorstandssitzung mit der derzeitigen Situation zur Umgehungsstraße Kerksiek südlich von Ehmen und Mörse befasst. Grundsätzlich einig waren sich laut Mitteilung die Anwesenden, dass eine Realisierung nachdem nun alle Rahmenbedingungen geschaffen sind schnellstmöglich umgesetzt werden müsse. Auch die Forderung nach einer sicheren Schulwegquerung an der neu zu bauenden Umgehung sieht der Vorstand der CDU Fallersleben/Sülfeld als unbedingt notwendig an. Im Gegensatz zum derzeitigen Vorhaben der Verwaltung, diese mit einer Bedarfsampel zu lösen, meinen die Mitglieder der CDU Fallersleben/Sülfeld jedoch, dass dieses auch mit einer Unterführung realisiert werden könnte. „Wir sind der Meinung, dass der Bau einer Unterführung für Fußgänger und Radfahrer ähnliche Kosten, die Folgekosten mit einberechnet, verursachen könnten wie die geplante Bedarfsampel“, sagte der Vorsitzende der CDU Fallersleben/Sülfeld, André-Georg Schlichting. Auch die zu erwartenden Rückstauungen, insbesondere zu Verkehrsspitzenzeiten, an der geplanten Bedarfsampel könnten durch eine Unterführung verhindert werden.

Als wichtigsten Punkt sehen die Vertreter der CDU jedoch die verkehrsentlastende Wirkung für Teile von Fallersleben an. Die Verkehrssituation in der Ehmer Straße, aber auch in der Karl-Heise-Straße haben mittlerweile ein nicht mehr zu akzeptierendes Ausmaß angenommen. „Da dieser Punkt auch einer der 56 Punkte aus der Bürgerrunde zum Thema Verkehr war, die die CDU Fallersleben/Sülfeld im Herbst letzten Jahres durchgeführt hatte, ist die Umgehung auch eine erhoffte Entlastung der dort lebenden Bürger und eine wichtige Maßnahme die keinen Aufschub mehr bedarf“, merkte das CDU-Ortsratsmitglied Michael Paech an. „Genau dieses kann man sicherlich auch für die Anwohner die entlang der Mörser Straße in Ehmen und der Heinrich Deumeland Straße in Mörse wohnen sagen“, sagte der Ortsbürgermeister von Ehmen und Mörse, Peter Kassel, zu diesem Punkt.

Aber jede Umgehung ist nur so gut wie die weiterführende Verkehrsführung. Daher fordern die Vertreter der CDU auch, dass eine direkte Verbindung zu Autobahn geschaffen werden muss und somit auch die Herzogin-Clara-Straße aber auch die Dresdner Straße in Fallersleben entlastet werden können.