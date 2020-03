Stadt Wolfsburg sucht naturfreundliche Gärten und Balkone

Das Agenda-21-Forum „Erhaltung der biologischen Vielfalt“ startet mit Unterstützung der Stadt Wolfsburg einen Wettbewerb, bei dem natur- und insektenfreundliche Gärten, Vorgärten und Balkone in Wolfsburg gesucht werden. Jeder, egal ob mit Garten, Vorgarten, Balkon oder einem anderen Stück Land, ist eingeladen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Auch Schulen, Kitas oder Betriebe können mitmachen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung

„Mit diesem Wettbewerb möchten wir möglichst viele Wolfsburger dafür begeistern, ihre Nahrungs- und Lebensraumangebote für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Gartenvögel, Igel und Co. vorzustellen“, so Antje Sellmer vom Agendaforum. Bunte und naturfreundliche Gärten bieten Lebensräume für Flora und Fauna und tragen zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Klimaschutz bei.

„Diese Aktion möchte Garten und Balkonbesitzer motivieren, der Natur in Wolfsburg eine Chance zu geben. Ein naturnaher Garten hilft nicht nur unserer heimischen Tierwelt, sondern auch uns Menschen“, betont Michael Kühn, Naturschutzbeauftragter der Stadt Wolfsburg. Kühn weiter: „Ein geschotterter Garten mit ein paar fremdländischen Koniferen ist für die Tierwelt nutzlos und der Schotter heizt sich in Zeiten des Klimawandels auch noch massiv auf.“ Tanja Wagenländer, ebenfalls Mitglied des Agendaforums, fügt hinzu: „Ein naturnaher Garten kühlt seine Umgebung, bietet Lebensraum und zeigt zu jeder Jahreszeit ein anderes Gesicht.“ Norbert Behrens, Wespenschutzbeauftragter der Stadt, hebt hervor: „Es geht darum, den eigenen Garten mit der Natur und nicht gegen diese zu gestalten“. Der Wettbewerb bietet eine gute Möglichkeit, die umgesetzten Maßnahmen vorzustellen.

Da aktuell in vielen Neubaugebieten und bei Umgestaltungen von Bestandsgärten vermehrt Schottergärten angelegt werden, hat die Stadt Wolfsburg parallel zum Start des Wettbewerbs eine Sammelmappe mit Tipps und Informationen zusammengestellt. Das ausgemachte Ziel ist es, der Ausbreitung dieser Art der Gartengestaltung mit den einhergehenden ökologischen und klimatischen Folgen entgegenzuwirken:

„Häufig ist die Anlage eines Schottergartens mit der Hoffnung verbunden, den Pflegeaufwand für den eigenen Garten reduzieren zu können. Auf Dauer stellt sich diese Annahme aufgrund von Laub und Sediment, sowie sich einstellendem Moos und Pflanzenwachstum als Trugschluss heraus“, so Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Die Art der Versiegelung verschärfe zusätzlich die Abflussspitzen bei Starkregenereignissen, wodurch Überflutungen begünstigt werden. „Würde das Wasser im Boden versickern, statt abzufließen, könnte neben der Reduzierung der Abflussmenge ein Beitrag zur Grundwasserneubildung geleistet werden“, so Hirschheide weiter.

Wer sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, sendet bis zu fünf aktuelle Fotos aus seinem Garten oder von seinem Balkon mit wenig beschreibenden Worten an das Naturschutz-Zentrum in der Lönsstraße 5a, 38440 Wolfsburg oder schickt sie per E-Mail unter nzwob@wolfsburg.de. Einsendungen sind bis Ende August 2020 möglich. Weitere Infos: www.wolfsburg.de/wettbewerb2020.