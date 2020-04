Vier weitere Wolfsburger Altenheimbewohner gestorben – 28 Tote

Wolfsburg. In Wolfsburg sind vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Nun sind 28 Menschen in Wolfsburg daran gestorben.

In Wolfsburg sind nach Angaben der Kommune nun insgesamt 28 mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Bei den vier neu hinzugekommenen Verstorbenen handelt sich um drei Männer im Alter von 77, 80 und 82 Jahren und eine 87-jährige Frau. Alle vier Senioren wohnten - wie mit einer Ausnahme alle Wolfsburger Coronatoten - im Hanns-Lilje-Heim.

Dienstplanschwierigkeiten im Pflegeheim

Die Diakonie Wolfsburg, die das Heim betreibt, erklärte am Freitag, 3. April, die derzeit größte Herausforderung bestehe in der Abdeckung der Dienstpläne, und das nicht nur im Hanns-Lilje-Heim, sondern auch in den anderen diakonischen Altenhilfe-Einrichtungen. „Wir arbeiten an übergreifender Einsatzplanung. In vielen Teams gibt es eine große Bereitschaft zur Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen“, berichtet Diakonie-Pressesprecherin Bettina Enßlen. Einschränkung: Überall, wo es zu Verdachtsfällen komme oder Infizierte versorgt würden, achte die Diakonie selbstverständlich streng darauf, dass das Personal dort bleibe.

Desinfektionsmittel nach langem Warten eingetroffen

Endlich ist auch das bestellte Desinfektionsmittel eingetroffen. „Wir füllen gerade die großen Kanister um in kleinere Mengen zur Verteilung an unsere Altenhilfe-Einrichtungen“, so Enßlen. Das Lager sei vorübergehend auch wieder mit Handschuhen gefüllt. Schutzkleidung dagegen bleibe trotz etwas Nachschubs knapp. Geschenkt bekommen hat die Diakonie mittlerweile rund 500 selbstgemachte Mundschutz-Masken, die ersten sind bereits im Einsatz.

Die erste Infektion mit dem Coronavirus im Hanns-Lilje-Heim war am Mittwoch, 18. März, festgestellt worden. Nachdem zunächst ein Wohnbereich unter Quarantäne gestellt worden war, fanden ab dem 26. März Tests in zwei Stockwerken statt. Erschreckendes Ergebnis: Mehr als 70 Bewohner hatten sich mit dem Virus angesteckt. 27 sind bis heute gestorben.

5455 Infizierte in Niedersachsen – 28 Corona-Tote in der Region

In Wolfsburg sind nach Angaben der Stadt Stand Freitag, 3. April, 217 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 22 bestätigte Fälle mehr als am Donnerstag. Das Gesundheitsamt überprüft alle Todes- und Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, erklärt die Kommune. Daher könne es bei den offiziellen Meldungen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.