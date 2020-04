Corona in Uganda: Wolfsburger spenden mehrere Tausend Euro

Eine Welle der Hilfsbereitschaft in Krisenzeiten: „Einfach unglaublich“ sagt Gudrun Fehlow-Mielke über die Großzügigkeit der Wolfsburger. In nur drei Tagen konnte sie nur anhand einer Beschreibung in ihrem Whatsapp-Status mehrere Tausend Euro sammeln. Das Geld ging nach Uganda, floß in den Kauf dringend benötigter Lebensmittel für etwa 100 Familien. „Ich bin wirklich super dankbar“, sagt Fehlow-Mielke.

Doch was war geschehen? Um die Geschichte zu erzählen, braucht es etwas Hintergrund. Schon seit einigen Jahren setzen sich Fehlow-Mielke, ihr Mann Martin, ihre Tochter Janka für HIV-positive, meist alleinerziehende Frauen und deren Kinder in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, ein. „Die meisten Frauen sind von ihren Männern verlassen. Und die Kinder können meistens nicht in die Schule: Zum Einen, weil das Geld wird, zum anderen, weil sie wegen des Virus stigmatisiert werden“, sagt Fehlow-Mielke. Alexander Matijevic und Henning Nathow stießen etwas später zu dem Projekt Uywefa dazu. Das Akronym steht für „Uganda Youth and Women’s Effort Fighting Aids“.

Gudrun Fehlow-Mielke (Mitte) engagiert sich mit ihrem Mann, ihrer Tochter und weiteren Mitstreitern für die Uywefa School in Uganda. Hier ist sie mit Lisa Batke, Ronald Bagenda, ihrem Mann Martin Mielke und einer Frau namens Nakawooya Joan zu sehen. Foto: Privat

Die fünf Engagierten aus Wolfsburg bauten eine neue Schule für die Kinder und Jugendlichen, 2019 wurde das Gebäude eingeweiht. Seither bietet die „Uywefa School“ Platz für 360 Schüler, die laut Fehlow-Mielke sogar zum Teil in der Schule wohnen. Wer es sich nicht leisten kann, zahlt kein Schulgeld. „Weil die Schule so gut in Tests abgeschnitten hat, schicken aber nun auch wohlhabendere Eltern ihre Kinder dorthin“, sagt Fehlow-Mielke. Der Schuldirektor Ronald Bagenda habe die Familien und ihre Sorgen im Blick. Über ihn hat Fehlow-Mielke ein Patenschaften-Projekt eingerichtet; zudem hält Bagenda sie ständig auf dem Laufenden über den Verbleib der Gelder sowie die aktuelle Situation.

Und so kam es, dass der Schuldirektor am Mittwoch, 25. März, einen Hilferuf an Fehlow-Mielke schickte. „Der Präsident hat den öffentlichen Verkehr eingestellt und alle Märkte geschlossen“, schrieb er ihr bei Whatsapp. Die Preise für Lebensmittel und Seife seien explodiert. „Ich fürchte um das Leben der alleinerziehenden Mütter“, so Bagenda. Als sie das las, zögerte Fehlow-Mielke nicht lange. „Was können wir tun?“ antwortete sie. Zusammen überlegten Bagenda und sie, Lebensmittel für einen vergleichsweise kleinen Preis im Großmarkt zu kaufen und den Familien zur Verfügung zu stellen, die sie dringend brauchen. „Man muss dazu sagen, dass die Menschen in Uganda wirklich von der Hand in den Mund leben. Wenn sie nichts verkaufen können und kein Geld für Lebensmittel haben, dann hungern sie“, sagt Fehlow-Mielke. Und Geld verdienen, das sei in Uganda derzeit schwer.

Das fast 35 Millionen Einwohner umfassende Land zählt Stand Montag zwar nur 52 Corona-Fälle. Aber die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sind drastisch. Mittlerweile hat Präsident Yoweri Kaguta Museveni eine generelle Ausgangssperre zwischen 19 und 6.30 Uhr verhängt; jeglicher Verkehr wurde eingestellt, mit Ausnahme von Supermärkten mussten fast alle Geschäfte schließen, Versammlungen von mehr als fünf Personen sind verboten. Lebensmittel, so heißt es auf der Seite des Gesundheitsministeriums, stelle die Regierung zur Verfügung.

Schulleiter Ronald Bagenda verteilt die Nahrungsmittel an die Familien – in einem quietschgrünen Autovision-T-Shirt, das ebenfalls eine Spende aus Wolfsburg war. Foto: Privat

Allerdings nicht genug, sagt Fehlow-Mielke. „Politische Organisationen dürfen sogar gar kein Essen verteilen“, sagt sie. Deshalb sorgte sie sich um die Reaktionen, als Schuldirektor Ronald Bagenda 800 Kilogramm Maismehl und 800 Kilogramm Bohnen, Seife, Öl und Reis in einer großen Verteilungsaktion – das Versammlungsverbot war noch nicht in Kraft – an die Familien verteilte. „Das wurde aber wohl nicht als politische Aktion gewertet“, ist Fehlow-Mielke froh. Sehr wohl aber wurde die Aktion wahrgenommen. Sogar ein regionaler Fernsehsender berichtete. Auf dem Video sind Berge mit Maismehl-Säcken zu sehen, die vornehmlich von Frauen in Empfang genommen werden. Andere füllen sich tütenweise Bohnen aus großen Säcken ab, wieder andere haben Kisten voll Seife unter dem Arm.

Möglich wurde diese Verteilung, und damit die Ernährung von 100 Familien für eine Woche, wie Fehlow-Mielke vorrechnet, durch die Spendenbereitschaft der Wolfsburger. Denn als Direktor Bagenda um Hilfe bat, leiteten Gudrun Fehlow-Mielke und ihre Mitstreiter den Hilferuf weiter. Sie aktualisierten ihren Whats-App-Status: In dem Text schilderten sie kurz die Situation und gaben das Paypal-Konto an, auf dem die Spenden gesammelt wurden.

Die Resonanz: Außergewöhnlich, sagt Fehlow-Mielke. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viel Geld bekommen würden und damit in einem so großen Umfang würden helfen können“, sagt Fehlow-Mielke. Einige gaben 6 Euro, einige 10, andere 100 Euro und mehr. „Es ist ja ganz egal, wie viel: Aber dass die Menschen in dieser Zeit, in der es so viele Spendenaufrufe gibt, in der es vielen Menschen schlecht geht und sich jeder auch um seine eigene finanzielle Lage Gedanken macht, trotzdem an andere Menschen denken, die sie nie getroffen haben und die so weit weg sind, das finde ich wirklich toll. Wie ein Wunder!“

Wie es nun weitergeht, sei noch nicht klar, sagt Fehlow-Mielke. Denn noch mal Essen verteilen: Das geht wegen des Versammlungsverbots nicht. „Vielleicht leiten wir das restliche Geld und die Spenden, die noch kommen, direkt an die Familien weiter“, überlegt Fehlow-Mielke. Denn klar sei, dass die Bedürftigkeit nach wie vor groß sei. „Das schlimmste ist, dass die Kinder jetzt, wo die Schulen geschlossen haben, nicht mehr das Mittagessen in der Schule haben. Das war für viele die einzige richtige Mahlzeit des Tages.“ Zur Not trage auch bei, dass die Kinder, die zuvor in der Schule untergebracht waren, auf Pflegefamilien verteilt wurden – die selbst Kinder zu ernähren hätten.

Wer die Initiative vom Gudrun Fehlow-Mielke und ihren Mitstreitern unterstützen möchte, kann sich unter www.uywefa.de informieren. Die fünf Engagierter freuen sich immer über Hilfe und Interesse. „Das schöne ist, dass vieles unbürokratisch geht, weil keine große Organisation dahinter steckt“, sagt Fehlow-Mielke. Trotzdem legen die Fünf Wert auf Genauigkeit und Transparenz. „Ob Bauarbeiten oder Spenden: Da ist alles handfest“, sagt Fehlow-Mielke. An die Zeitung gewandt hat sie sich übrigens nicht, um explizit um weitere Spenden zu werben. Sondern: „Um einfach mal Danke zu sagen“, sagt sie.