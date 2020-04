222 Corona-Infizierte, zwei weitere Todesfälle in Wolfsburg

Zwei weitere Menschen sind in Wolfsburg gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Dabei handelt es sich nach Angaben der Stadt um zwei Männer im Alter von 76 und 89 Jahren. Beide waren Bewohner des Hanns-Lilje-Heims. Die Anzahl der Verstorbenen in der Stadt, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde, beträgt nun insgesamt 30 – bis auf einen Fall allesamt Bewohner des Hanns-Lilje-Heims. Die Zahl der Infizierten beträgt 222. Neun infizierte Personen werden aktuell im Klinikum Wolfsburg behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

Die Zahl der infizierten Bewohner und der Corona-positiv getesteten Verstorbenen im Hanns-Lilje-Heim sei für alle Beteiligten – vor allem für die Mitarbeiter im Heim und die Angehörigen der demenziell erkrankten Bewohner – eine emotionale und praktische Herausforderung, heißt es seitens der Stadt. Jeden Tag aufs Neue. „Umso wichtiger ist, die Betroffenen mit dieser Herausforderung nicht allein zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass Pflegeheime besser geschützt werden“, erklärt Wolfsburgs Sozial- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Stadt und Landesgesundheitsamt stehen dazu mit dem Heim in ständigem Austausch. Sie hätten rare Schutzbekleidung organisiert und zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die dazu beitragen sollen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern und trotz aller Reglementierungen den Bewohnern ein würdevolles Leben zu ermöglichen.

Die Landesregierung hat nun die Problematik der besonders gefährdeten Heime, vor allem von Spezialeinrichtungen für schwer Demenzerkrankte wie das Hanns-Lilje-Heim, aufgegriffen: Um die Infektionszahlen an Coronavirus-Erkrankten in Niedersachsen abzuschwächen, sollen insbesondere die Betreiber von Pflegeeinrichtungen zum Schutz der Bewohner und des Personals besonders überlegt agieren, da die Bewohner in diesen Einrichtungen zu dem Personenkreis gehören, der durch den Eintrag des Coronavirus von außen besonders gefährdet ist. Das Landesgesundheitsamt hat dazu Handlungsrichtlinien erlassen, die zuvor bereits in Wolfsburg umgesetzt worden waren. Aus diesen ergeben sich wichtige Hinweise zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen, zur Testung beim Verdacht auf Infizierung und zu den konkreten Quarantänemaßnahmen im Rahmen einer Häufung oder beim Ausbruch des Coronavirus in einer Pflegeeinrichtung:

Mund-Nasen-Schutz für Pflegekräfte und externe Dienstleister (zum Beispiel Hausärzte, Physiotherapeuten etc.); Besuchsverbot und keine Ausgänge für die Bewohner; Aufnahmestopp für neue Bewohner – Ausnahmen gibt es für Einrichtungen, die eine Quarantäne der neuen Bewohner für einen Zeitraum von 14 Tagen gewährleisten können; Testung der Bewohner und Pflegekräfte sowie Quarantänemaßnahmen bei einer Häufung/einem Ausbruch des Coronavirus durch das örtliche Gesundheitsamt; Einschränkungen in der Tagespflege: Notbetreuung in kleinen Gruppen kann erfolgen.

Müller: „Die schnelle Ausbreitung und die tödliche Folge im Hanns-Lilje-Heim hat mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, den Schutz dieser sensiblen Einrichtungen, ihrer Bewohner und der Mitarbeiter noch mehr zu verstärken. Dafür müssen wir als Stadt gemeinsam mit den Betreibern der Pflegeeinrichtungen, mit den Angehörigen, mit den Bewohnern selbst und auch als Gesellschaft insgesamt Sorge tragen.“

Bei vier weiteren Bewohnern zeichne sich mittlerweile ein Rückgang der Symptome ab, teilte die Diakonie Wolfsburg am Montag mit. „Wir freuen uns zusammen mit den Erkrankten und deren Angehörigen über diese positive Entwicklung“, sagt Pressesprecherin Bettina Enßlen. Die seit Montagmorgen eingerichtete Angehörigen-Hotline für Angehörige von Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims sei stark frequentiert, daher könne es bei der Rückmeldung auf Detailfragen zu zeitlichen Verzögerungen kommen. „Wir sind bemüht, alle Anfragen möglichst schnell abzuarbeiten und bitten alle Anrufer um Verständnis“, so Enßlen.

Die Angehörigen-Hotline im Hanns-Lilje-Heim ist unter (05361) 5016224 erreichbar, von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 17 Uhr.

Die Personalsituation bleibe angespannt, insbesondere in Bezug auf Fachkräfte. Ein Hersteller von Desinfektionsmittel habe angekündigt, dass er seiner Lieferung 20 Liter als Spende beifügen werde. Zwischenzeitlich seien auch mehr als 1000 selbst genähte Masken abgegeben worden. Weitere Näh-Spenden seien willkommen. red

