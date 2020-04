Störche sind zurück in der Fallersleber Altstadt

Der Flirt eines Storchenpaars mit der Altstadt im Sommer 2019 war keine Eintagsfliege: Die Adebare sind zurück auf dem alten Schornstein auf einem Hinterhof in der unteren Bahnhofstraße! Nun sind viele gespannt, ob die Klapperstörche sich in der Altstadt auch so wohl fühlen, dass sie für Nachwuchs...