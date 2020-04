3,6 Millionen Euro für Sanierung der Wolfsburger Wohltbergschule

3,64 Millionen Euro investiert die Stadt Wolfsburg in die Sanierung und 150.000 Euro in die Ausstattung der Wohltberg-Grundschule in der Danziger Straße. Profitieren wird davon auch das Theodor-Heuss-Gymnasium, das nach den Sommerferien mit dem 11. Jahrgang in den Westtrakt der Wohltbergschule...