Wolfsburger Nordhoff-Straße vom 24. bis 27. April voll gesperrt

Im Zuge des Brückenneubaus der Autobahn 39 über die Heinrich-Nordhoff-Straße/ Wolfsburger Landstraße (Landesstraße 321) in Wolfsburg wird am Wochenende von Freitag, 24. April, bis Montag, 27. April, das westliche Teilbauwerk der bisherigen Brücke abgebrochen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, kann der Verkehr auf der A39 während des Abbruchs weiterhin auf verengten Fahrstreifen zweispurig je Fahrtrichtung auf der bereits neu gebauten östlichen Brückenhälfte fließen. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße kommt es zu folgenden Sperrungen und Einschränkungen: Von Freitag, 24. April, 14 Uhr, bis Montag, 27. April, voraussichtlich 5 Uhr, wird die Heinrich-Nordhoff-Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Umleitungsstrecken sind je nach Fahrtrichtung ausgeschildert. Am Freitag, 24. April, kommt es bereits ab 11 Uhr zu Behinderungen durch eine einstreifige Verkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen. Am Montagvormittag, 27. April, kann es zu Beeinträchtigungen durch Nacharbeiten kommen. Am Freitag, 24. April, wird der Radweg entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße bereits ab 11 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über den Radweg entlang des Mittellandkanals wird ausgeschildert. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Aufgrund von alters- und verkehrsbedingten Schäden muss die Brücke der A 39 über die Heinrich-Nordhoff-Straße in der Anschlussstelle Wolfsburg-West abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Arbeiten hierfür haben Anfang 2019 begonnen und sollen bis Jahresende 2020 abgeschlossen werden. Parallel wird die Brücke über den Mittellandkanal umfangreich instandgesetzt.