Wolfsburgerin Nadine Reichl näht Kissen für trauernde Kinder

Es gibt eigentlich nichts, was man nicht nähen kann. Das sagte Nadine Reichl unserer Zeitung am Telefon. Die 38 Jahre alte Mutter zweier Kinder aus Wolfsburg hat Kuschelkissen für die Kindertrauergruppe im Treffpunkt Trostinsel genäht, aus einer Kaffee-Idee am Gartenzaun heraus, wie sie erzählte....