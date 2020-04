VfL Wolfsburg erstattet Geld für Triathlons und hofft auf Spenden

Nach den Absagen des Wolfsburger Volkstriathlons und des Tankumsee-Triathlons hat der VfL Wolfsburg als Veranstalter mitgeteilt, dass er in den nächsten Tagen die jeweiligen Startgelder der bereits gemeldeten Sportler zurücküberweisen wird, ergänzt aber auch, dass er sich freuen würde, „wenn Starter bereit wären, auf Teile des Startgeldes oder sogar die komplette Summe zu verzichten, um so dabei zu helfen, dass die Absage lediglich zu einem finanziellen, blauen Auge für den Veranstalter führt.“ Alternativ sei auch ein Startrechtstransfer für die jeweiligen Auflagen in 2021 möglich, beim Tankumsee-Triathlon am 13. Juni 2021 und beim Volkstriathlon am 25. Juli 2021.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Bei dem Volkstriathlon handelt es sich laut Mitteilung um eine der ältesten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland. Zum 36. Mal hätte das Laufevent in diesem Jahr stattgefunden. Der Tankumsee-Triathlon wäre in diesem Jahr volljährig geworden, hätte zum 18. Mal am und im Gewässer im Kreis Gifhorn stattgefunden. In der Mitteilung schreibt der Verein weiter: „Als Veranstalter hat der VfL Wolfsburg gegenüber Athleten, Helfern, Zuschauern und allen anderen an der Veranstaltung beteiligten Personen eine Fürsorgepflicht. Dieser kam der Vorstand mit der Entscheidung zur Absage nun frühzeitig nach, um so allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben. Entscheidungen zu Absagen von Events sind nie leicht, aber leider manchmal auch alternativlos. Gerade in der aktuellen Situation lernen das viele Veranstalter auf schmerzvolle Weise.“ red

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick