Lernhilfe per Video-Schalte

Viel Zeit blieb Lernhelferin Brigitte Dengler-Schaber da nicht: Mitte März war Schluss an den Schulen und somit auch für ihren nachmittäglichen Lernhilfe-Unterricht. Die Solo-Selbständige mit verschiedenen Auftraggebern, darunter Therapiepraxen und Schulen, stand vor einem Einkommensausfall, aber was sie noch mehr umtrieb war: „Der Kontakt zu meinen Schülern stand vor einem längeren Aus. Das wollte ich nicht.“ Die Pädagogin sann auf andere Möglichkeiten, eine Arbeit über das Konferenzsystem Zoom, mit dem ihr Hauptarbeitgeber PTE (Pädagogische Therapeutische Einrichtungen) ebenfalls arbeitet, schien die Lösung.

„Ich schlug den Eltern die Arbeit per Online-Stunde vor und sie nahmen das überwiegend dankend an. Wie die Kinder reagieren würden, wussten wir nicht, aber das erwies sich durchweg als erfreulich und macht einen Riesenspaß.“

Zu den Familien kommt Lernhelferin Dengler-Schaber jetzt seit einem Monat virtuell. Eine feste Zeit wird für die Lernstunde fixiert. „Das gibt den Kindern Struktur und es hilft den Familien in diesen herausfordernden Zeiten auch.“

Von den Drittklässern mit Rechen- und Rechtschreibschwächen bis zum Gymnasiasten, der das Abi gut schaffen will, reicht ihre Klientel grundsätzlich. „Die Corona-Krise hat für viele den Lernplan und die schulischen Absichten für dieses Jahr erstmal durcheinander geworfen. So sind wir gemeinsam froh, die Familien und ich, dass wir wieder eine Richtung und ein Ziel festlegen konnten.“

Nicht nur Kinder- und Jugendliche mit Lernschwächen und -defiziten zählen grundsätzlich zu ihrem Klientel. „Es geht auch um ADHS oder andere Diagnosen.“ Mit dem Zentrum für Entwicklungsdiagnostik und Sozialpädiatrie (ZEUS) und mit den Jugendämtern der Region arbeite man zusammen, so die Lernhelferin. Und die Online-Arbeit komme super an, freut sie sich. „Die Kinder sind fokussiert und man hat teilweise gerade sogar einen besseren Draht zu ihnen. Sie zeigen ihr Zimmer, ihre häusliche Umgebung. Bei manchen merkt man genau, dass sie sich in diesen Zeiten zuhause in der gewohnten Umgebung beim Lernen wohlfühlen.“

Annabelle schreibt das gesuchte Wort auf den Schirm, ihre Lernhelferin sieht es am anderen Ende der Leitung. Foto: privat

Allerdings, dies fügt die Pädagogin sogleich hinzu, soll diese Art des Unterrichtens und Lernens in der Nach-Corona-Zeit nur eine Ergänzung sein. „Das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, das Miteinander, das wir sonst am gemeinsamen Lernort haben.“ In Wolfsburg liegt der für die PTE in der Kaufhofpassage, Standorte der Pädagogigisch--Therapeutischen Einrichtung gibt es in der ganzen Region.

„Eine gute Alternative ist die Lernhilfe per Zoom beispielsweise in Gegenden, wo die Schüler eine weitere Anreise zum Nachhilfe-Ort haben, dann ist das eine sinnvolle und auch nachhaltige Sache. Das Auto kann in den Familien stehen bleiben, die Eltern können die gewonnene Zeit anders nutzen und man schont noch die Umwelt.“

Die Online-Nachhilfe in der Corona-Zeit sei für ihre Tochter sehr gewinnbringend, sagt die Mutter von Annabelle. Nicht nur fachlich sondern auch seelisch profitiere ihr Kind von der digitalen Arbeit mit der Lernhelferin. „Sie möchte das unbedingt weitermachen, hat Spaß daran.“ Digitale Arbeitsblätter sind die Grundlage. Da kommt es auch immer wieder zu lustigen Situationen. „Wenn wie von Geisterhand eines der Kinder die Lösung schreibt und man nur merkt, aha, da hat es gearbeitet und jetzt kommt die Lösung“, schildert Lernhelferin Dengler-Schaber schmunzelnd.

Klar komme es stets auf die Familien an, wie stark sie dahinter stünden. In den allermeisten Fällen werde der Fernunterricht, der von den Eltern selbst bezahlt werden muss, aber sehr gut flankiert. Auch wenn es schonmal passiere, dass ein Kind noch im Schlafanzug vor den Bildschirm trete...

So habe man jetzt problemlos die Osterferien mit den Kindern durcharbeiten können, freut sich die Pädagogin übers Online-Lernen.