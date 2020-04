Wolfsburger fährt mit unversichertem Roller durch Fußgängerzone

Weil er mit seinem nicht versicherten E-Scooter durch Wolfsburg gefahren ist, muss sich ein 36 Jahre alter Wolfsburger verantworten. Den Mann trafen laut Polizei am Dienstagvormittag in der Fußgängerzone der Porschestraße einige Beamte an. Um 11.20 Uhr kam der Wolfsburger den Polizisten, die während einer Fahrradstreife ihr Zweirad vorschriftsmäßig durch die Fußgängerzone schoben, nahe des Hugo-Bork-Platzes entgegen. Zunächst wollten die Beamten den Fahrer nur mit 15 Euro verwarnen, doch dann fiel auf, dass der E-Scooter ohne ein Versicherungskennzeichen gesteuert wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass für alle Fahrer eines Zweirades mit Versicherungskennzeichen (Mofa, Moped, Mokick und Roller sowie E-Scooter oder Pedelec) der 1. März eines jeden Jahres ein wichtiger Termin ist. Das alte Kennzeichen verliert seine Gültigkeit, und das neue für das laufende Versicherungsjahr hat die Farbe schwarz. red

