Professor Petry, Wolfsburgs renommierter Krebsforscher, ist tot

„Alles! Alles sauber! Alles freundlich! Alles kompetent“, lobte eine Patientin die Gynäkologie im Klinikum. Der „Focus“ setzte deren Leiter, Professor Dr. Karl Ulrich Petry, 2019 erneut auf seine renommierte Ärzteliste: für Brustkrebs und gynäkologische Tumore. Er freute sich über solche Anerkennungen, zog sich aber persönlich bescheiden zugleich zurück. Es werde zwar ein einzelner Arzt ausgezeichnet, aber es sei immer ein Team, mehr noch ein Netzwerk, ein zertifiziertes Krebszentrum. Zu dem er das Klinikum Wolfsburg entwickelt hatte.

„Ulli“ Petry ist gestorben. Er erlag seiner schweren Krankheit. Um es sogleich zu betonen: Er starb nicht am Corona-Virus. Aber der 62-jährige Mediziner befasste sich mit Viren, insbesondere HPV (Humane Papillomviren) sehr methodisch und erfolgreich. Als Petry 2003 nach Wolfsburg kam, machte er unser Klinikum zum Vorreiter in HPV-Sreemings, wandte moderne Operationstechniken und Therapien an. Fachleute schrieben jetzt von „Laser skinning colpetomy zur Organ erhaltenden Therapie ausgedehnter Carcinomata in situ und mikroinvasiver Karzinome der Vagina“. Das bedeutet, krankes Gewebe mit Laser abgetragen und die Scheide mit hohen Heilungsraten bewahren.

Tausende Frauen schrieben einfach „Danke“, weil er ihnen schlichtweg half. In der Vorbeugung, der Behandlung und „dem Leben damit“. So gelang es, mit einem „anderen, moderneren Vorsorgekonzept Gebärmutterhalskrebs noch einmal seltener zu machen, als das ohnehin mit der üblichen Krebsvorsorge gelingt“, sagte er im Interview. Und fügte fast beiläufig hinzu, dass überall in Deutschland 2020 auf das seit 2006 in Wolfsburg entwickelte Modell umgestellt werde.

Petry verstand es, seine Möglichkeiten zum Aufbau von Netzwerken zu erkennen und zu nutzen wie in der Zusammenarbeit mit der Deutschen BKK und Audi BKK sowie 34 gynäkologischen Praxen im Pilotprojekt zur früheren Erkennung des Gebärmutterhals-Krebs. Er war gern Pionier, ging neue, auch umstrittene Wege. Immer methodisch, sorgfältig. Zuletzt ging es ihm um Frauen um die 20.

Im privaten Umgang verhielt er sich ähnlich zurückhaltend, nett und lustig, aufmerksam. Er scherzte gern, machte auch Mediziner-Witze – ein Mann, der kritisch und abwägend war und anerkannt. Die Liste der Preise und Auszeichnungen ist sehr lang. Publikationen machten Professor Petry international bekannt und gefragt. Die Patientinnen kamen aus Norwegen, Polen und Ungarn ebenso wie aus allen deutschen Landen. Die Universitäten, er lehrte an der Medizinischen Hochschule Hannover, luden ihn gern zu Fachvorträgen ein.

Ulli Petry war neugierig und hilfsbereit. So ging er 1986 nach Lindi in Tansania, damals erst drei Jahre approbiert, wurde Sprecher des dortigen DED (Deutscher Entwicklungsdienst). Sein gesellschaftliches Engagement setzte er in Wolfsburg unter anderem im Lions-Club Hoffmann von Fallersleben fort. Sein Privatleben schirmte er ab, Familie und Kinder. Nur selten und dosiert gab er Einblicke: Wie er das alles schaffe? „Frühmorgens aufstehen“. So arbeitete er wissenschaftlich, erst dann als Klinikleiter, um abends möglichst gesellig zu sein, in Familie, mit Freunden, im Club.