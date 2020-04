Wolfsburger Entsorgungszentrum nimmt am Samstag Sperrmüll an

Nach der Grünabfallannahme am vergangenen Sonnabend öffnet das Entsorgungszentrum Wolfsburg, Weyhäuser Weg 3, am Samstag, 25. April, seine Tore dieses Mal für die Annahme von Restabfällen, Sperrmüll sowie Bau- und Renovierungsabfällen. Es werden ausschließlich Abfälle aus dem privaten Herkunftsbereich angenommen. Die Annahme der Abfälle erfolgt in der Regelöffnungszeit von 8 bis 12 Uhr. Die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) weist darauf hin, dass Grünabfälle, Elektroschrott, Problem- und Asbestabfälle nicht angenommen werden. Auch der Abverkauf von Kompostplus ist nicht möglich.

Die WAS bittet darum, nur mit maximal zwei Personen pro Fahrzeug zur Abfallentsorgung zu kommen und den nötigen Mindestabstand einzuhalten. Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, wird um Überprüfung der Dringlichkeit einer Entsorgung gebeten. Es sind bereits weitere Öffnungszeiten geplant, die dann auch frühzeitig in den bekannten Medien sowie auf den Internetseiten der WAS unter www.was-wolfsburg.de bekannt gegeben werden.

Nach wie vor ist eine telefonische Vereinbarung eines persönlichen Entsorgungstermins für Abfälle montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter (05361) 28-3225 möglich. red

