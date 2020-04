Wolfsburger Traditionskaufhaus WKS meldet Insolvenz an

Das Wolfsburger Traditionskaufhaus WKS in der Porschestraße wird in diesem Jahr 66 Jahre alt. Doch zum Feiern ist Geschäftsführer Matthias Lange derzeit nicht zumute. Die WKS Kaufhaus GmbH hat am 31. März einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht Wolfsburg gestellt. „Wir werden alles dafür tun, dass es mit dem WKS weitergeht“, betont Lange.

Ostergeschäft fehlt

In Folge der Corona-Pandemie war das Kaufhaus fast fünf Wochen geschlossen gewesen, ehe es am vergangenen Montag wieder öffnen durfte. Allerdings nur auf knapp der Hälfte der 1800 Quadratmeter Ladenfläche. Die obere Etage bleibt geschlossen. „Uns fehlt eine Menge Umsatz, vor allem das Ostergeschäft ist uns weggebrochen“, erzählt Lange. Dieser Einbruch habe nicht aufgefangen werden können. Die Gehälter der 25 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Die finanziellen Hilfsangebote der Politik seien nicht ausreichend gewesen, um die wochenlange vollständige Schließung bei weiter laufenden Kosten kompensieren zu können.

„Wir sind guter Dinge in das Jahr 2020 gestartet“, betont Lange, der vor 22 Jahren als angestellter Geschäftsführer bei WKS angefangen hat. Zwei Jahre später übernahm er die Geschäftsführung, seine Frau fungiert als Geschäftsleiterin. Vor zwei Jahren wurde die Spielwarenabteilung geschlossen. Im vergangenen Jahr übernahm die Barmer-Krankenkasse einen Teil der Verkaufsfläche, die sich so von zwischenzeitlich 3000 auf aktuell 1800 Quadratmeter verkleinerte. Lange glaubt nach wie vor fest an eine positive Zukunft für das Kaufhaus: „Unser Haus ist schön, das Konzept durchdacht. Wir bieten sehr hochwertige Ware an und gehören zu den besten Wäscheanbietern Deutschlands.“

Wäscheboutique in City-Galerie bleibt zu

Betroffen von der Insolvenz sind auch die beiden zur WKS GmbH gehörenden Geschäfte Lingerie und Per Lei. Die Wäscheboutique in der City-Galerie ist bereits geschlossen und wird es wohl auch bleiben. Per Lei in der mittleren Porschestraße bietet Damenmode im oberen Segment an. „Wir werden das Sortiment ändern und eine neue Struktur aufbauen“, kündigt Lange an.

Als Geschäftsführer bleibt Lange verfügungsberechtigt und kann die Sanierung eigenverantwortlich gestalten. Unterstützt wird er dabei durch den Generalhandlungsbevollmächtigten Rechtsanwalt Dr. Oliver Liersch aus Hannover. Das Gericht bestellte zudem Rechtsanwalt Torsten Gutmann aus Hannover zum vorläufigen Sachwalter. Dieser beaufsichtige das Verfahren, damit die Sanierung vollständig an den Interessen der Gläubiger ausgerichtet sei.

Mohrs hofft auf Rettung

Oberbürgermeister Klaus Mohrs bezeichnete die Insolvenz-Nachricht als äußerst bedauerlich. „Das Wolfsburger Kaufhaus Schwerdtfeger ist seit über 65 Jahren Teil der Geschichte dieser Stadt und bei vielen Generationen beliebt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Mittel und Wege finden werden, die Schließung des Kaufhauses zu verhindern.“ Auch Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann hofft auf eine Zukunft für das Unternehmen: „Der derzeitige Zustand ist für alle Wirtschaftsunternehmen in unserer Stadt äußerst schwierig. Dass mit WKS das älteste Kaufhaus unserer Stadt nun diesen Schritt gehen musste, ist mehr als tragisch. Wir sind aber mit WKS-Geschäftsführer Matthias Lange in einem intensiven Austausch, um zu schauen, was möglich ist. Wir hoffen, dass es eine Lösung gibt, die endgültige Insolvenz dieser Wolfsburger Institution zu vermeiden.“

