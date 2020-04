Wolfsburger Friseure öffnen wieder: Sorge um Existenz bleibt

Nadine Rücker ist hoffnungsfroh. Ab dem 4. Mai kann sie ihren Friseursalon „Haarmanufaktur“ in der Kleiststraße wieder öffnen. Nach der wochenlangen Schließzeit bedeutet das für den Betrieb: Endlich wieder Einnahmen. Allerdings sind die Auflagen, unter denen die Friseure wieder arbeiten dürfen, strikt. Unter anderem müssen stets 1,5 Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden (außer zwischen Kunde und Friseur), die Haarwäsche wird zur Pflicht, der Wartebereich muss geschlossen werden, sich selbst die Haare zu föhnen ist tabu. „Die Vorgaben hätte man freundlicher gestalten können“, sagt Nadine Rücker.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Ihr Gefühl: Alles, was den Friseurbesuch ausmacht, wird ihr genommen. „Wir sind emotionale Menschen, wir wollen unsere Gäste herzlich begrüßen, uns um sie kümmern“, sagt Rücker, „all das geht nicht mehr. Wie müssen sie nacheinander abfertigen.“ Kein Wartebereich bedeute auch, dass Kunden wieder rausgeschickt werden müssten, wenn der Platz noch nicht frei ist. Auch Kinderhaarschnitte fielen weg. „Die Kunden dürfen ja keine Begleitung mehr mitbringen.“

Vor der Wiedereröffnung ihres Salons hat Nadine Rücker (links) Plexiglasscheiben zwischen den Waschbecken angebracht. Foto: Nadine Rücker / Privat

Schwerer noch wiegt die finanzielle Belastung. Denn die ist durch die Wiedereröffnung der Läden mitnichten vorbei. „Dadurch, dass wir wegen des Sicherheitsabstandes nicht alle Plätze belegen dürfen, können wir viel weniger Kunden bedienen“, sagt Rücker. Auch verlängere das zusätzliche Föhnen durch die Stylisten die Zeit, die für jeden Kunden gebraucht werde. Sorgen macht sich Rücker um ihre eigene Existenz, aber vor allem um ihre Mitarbeiter. „Da hänge ja nicht nur ich dran.“

Ähnlich sieht es Dajana Neumann. Sie führt den „Salon Frau Neumann“ in Fallersleben. „Meine Mitarbeiter kommen aus der Kurzarbeit, die kann ich jetzt nicht noch unbezahlte Überstunden machen lassen“, sagt sie. Durch die neuen Auflagen muss sie ihren Betrieb länger öffnen, um den Einnahmeverlust zumindest etwas aufzufangen. Sie werde zunächst etwa die Hälfte ihrer regulären Kundenzahl bedienen können, sagt sie. „Die Nachfrage ist riesig – bis Ende Mai bin ich schon ausgebucht“, sagt Neumann.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Dennoch will sie über die Auflagen nicht klagen: Immerhin könne sie wieder öffnen. Wie auch die Haarmanufaktur passe sie ihre Öffnungszeiten an. Montags haben beide Betriebe künftig geöffnet. Auch in den Abendstunden sind Termine möglich. „Meine Angst ist: Reichen die Einnahmen, die wir jetzt generieren können? Und bleibt es bei den Regelungen? Wer weiß, ob es in zwei Wochen nicht wieder heißt, dass wir wieder schließen müssen“, sorgt sich Neumann. Viele Friseure kämen dann in echte Existenznot. „Ich habe schon von so vielen gehört, die Insolvenz anmelden mussten.“

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick