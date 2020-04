Wie können wir Kindern, Ärzten und Pflegepersonal der Kinderklinik in Zeiten von Corona eine kleine Freude machen? Diese Frage stellten sich die Wolfsburger Jens Uwe Kirsch, Federico Palazzesi und Gino Forcinitti. Kurzerhand entschlossen sie sich für eine eiskalte Überraschung.

Bei strahlendem Sonnenschein gab das Trio am Donnerstagmittag eine Runde Eis für die Patienten und Beschäftigten der Kinderklinik am Klinikum aus. Unterstützt wurden sie dabei von Mauro Bizzaro, der die Eiscafés in Fallersleben und Vorsfelde betreibt. „Wir wollten an die kleinen Patienten denken und uns gleichzeitig für das unermüdliche Engagement der Pfleger und Ärzte bedanken“, sagte Kirsch. Das ohnehin schwierige Tagesgeschäft und die Corona-Pandemie seien eine enorme Doppelbelastung. „Für uns sind das die Wolfsburger Superhelden“, meinte Kirsch, der sich seit vielen Jahren im Vorstand des Fördervereins Heidi engagiert, der krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt. „Leider dürfen Kinder auf der onkologischen Station aus gesundheitlichen Gründen kein Eis aus der Eisdiele essen“, erläuterte Kirsch.

Das Team um Oberarzt Sally Mukodzi freute sich über die kleine Aufmerksamkeit und genoss die kalte Überraschung.