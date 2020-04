In zwei Jahren soll das von außen in Bronze gehaltene Gebäude in der Poststraße so aussehen wie auf diesem Entwurf.

Wolfsburg. Die vorbereitenden Arbeiten in der Poststraße sind getan. Das Gebäude erhält neben einem Hörsaal auch einen Physiotherapieraum und eine Dachterrasse.

Baubeginn der Ostfalia-Fakultät in Wolfsburg rückt näher

Während die Corona-Krise den Lehrbetrieb an der Ostfalia kräftig durcheinanderwirbelt, gibt es positive Signale vom Millionen-Projekt an der Poststraße. Architekt Wilhelm Springmeier ist zuversichtlich, dass der Hochbau der neuen Fakultät Gesundheitswesen und damit das bislang größte Bauvorhaben der Hochschule schon in wenigen Tagen beginnen kann. „Roh- und Tiefbauer sind bereits vor Ort, die vorbereitenden Maßnahmen sind soweit fertiggestellt“, sagt der Chef des Braunschweiger Büros, das im Herbst 2017 aus einem Architektenwettbewerb für dieses Projekt als Sieger hervorgegangen ist.

Zwischen Poststraße und Kleiststraße soll sich die neue Fakultät Gesundheitswesen ins Stadtbild Wolfsburgs integrieren. Hier ein Blick von Südwesten auf das Areal. Foto: Springmeier Architekten „Momentan sind Planung und Bau durch Corona nicht beeinträchtigt. Wie sich das zukünftig in Bezug auf Lieferketten, aber auch verschärfte Hygienevorschriften entwickelt, ist nicht absehbar“, sagt er. Die Fertigstellung sei nach wie vor für Frühjahr 2022 geplant, die Übergabe an die Ostfalia im Sommer des Jahres. Und auch bei den veranschlagten Projektkosten in Höhe von 18,5 Millionen Euro, elf Millionen übernimmt das Land, 7,5 Millionen Euro die Ostfalia, gebe es derzeit keine Veränderungen. „Wir haben die Planung darauf ausgerichtet, die Kosten einzuhalten und sind einigermaßen zuversichtlich. Aufgrund der derzeitigen Situation ist eine verlässliche Aussage aber sehr schwierig“, sagt Springmeier. Der viergeschossige, etwa 17 Meter hohe Neubau, der auf einer Fläche von knapp 1200 Quadratmetern geplant wird, soll auf Höhe des ersten Obergeschosses eine Dachterrasse bekommen, dazu sind im Erdgeschoss Labore und Übungsräume geplant, im ersten bis dritten Obergeschoss ein etwa 100 Quadratmeter großer Hörsaal, dazu elf Seminarräume zwischen 40 und 100 Quadratmetern und ein Besprechungsraum von etwa 80 Quadratmetern Größe. Ferner sollen Büros und ein Physiotherapieraum für die Ausbildung der Studenten integriert werden. Mit derzeit 18,5 Millionen Euro Kosten schlägt der Neubau zu Buche. Seit Jahren laufen die Planungen für dieses Projekt, nachdem es sich mehrmals verzögert hatte. Foto: Marc Stantien Von außen ummantelt eine hellbronzene Metallfassade mit dunkelbronzenen Metallfenstern die Obergeschosse. Im Sockelgeschoss gibt es einen Mix aus Verblendmauerwerk sowie Metall- und Glasfassade. Der Neubau der Fakultät ist der Hotspot des neuen Ostfalia-Campus in Wolfsburg, doch drumherum gibt es weitere kleinere Projekte, zum Beispiel die Planung der Mensa, die größer werden soll als gegenwärtig. „Für den Zwischenraum zwischen Fakultät und Mensa existiert ein Sanierungskonzept der Stadt Wolfsburg, das zwischen den Gebäuden ein Baumdach vorsieht“, sagt Springmeier. Je nach Leistungsstufe seien zwischen zwei und fünf Mitarbeiter von der Planung bis zur Fertigstellung mit dem Projekt befasst. Etwa drei Monate habe ein kleines Team des Büros den Siegerentwurf ausgearbeitet. Während des Wettbewerbs gab es für keinen Teilnehmer Kontakt zu Stadt oder Ostfalia. Allerdings musste der Bauherr, in diesem Fall das Staatliche Baumanagement Braunschweig als Vertreter des Landes Niedersachsen, seine Anforderungen im Vorfeld konkret benennen. „Das betrifft das sogenannte Raumprogramm, also die Anzahl und Größe der Räume, sowie deren Beziehungen und Verknüpfungen untereinander. Gleiches gilt für städtebauliche Fragen wie Grenzen, Bebaubarkeit, Abstände und den Finanzrahmen“, sagt Springmeier. „Nach Versand und Einarbeiten in die Aufgabenstellung fand noch ein gemeinsamer Kolloquiumstermin statt, bei dem offene Fragen geklärt werden konnten. Danach sah man sich erst bei der Preisverleihung wieder.“ In dem darauffolgenden Dreivierteljahr erfolgte die Feinabstimmung mit dem Bauherrn, der Ostfalia als Nutzerin, Fachplanern und der Stadt. Weitere knapp neun Monate verbrachten die Parteien mit der Detailplanung und Vorbereitung für die Ausschreibung. „Das hört sich erstmal lange an, aber gut geplant, ist halb gewonnen“, sagt Springmeier. „Es gibt sowohl für die Kostenentwicklung als auch für den Bauablauf nichts Schlimmeres, als wenn noch planerische schwarze Löcher existieren und gleichzeitig die Bauarbeiter schon mit den Hufen scharren.“