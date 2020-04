Hilfsorganisationen werben in Wolfsburg für Corona-Masken

Vertreter der DLRG, der Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes machten sich am Samstag auf in die Innenstadt, um die Wolfsburger daran zu erinnern, zum Schutz vor dem Coronavirus Abstand voneinander zu halten und Mundschutz zu tragen.

An Mindestabstand und Maskenpflicht erinnern Malteser, Rotkreuzler und Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft an diesem Samstag die Wolfsburger mit Durchsagen in der Porschestraße.

„An diesen sonnigen Tagen lädt die Fußgängerzone auf einen Spaziergang und Einkaufsbummel ein. Doch es ist wichtig, dass auch dabei der Mindestabstand von 1,50 Meter und die Maskenpflicht beachtet wird“, erklärt DRK-Pressesprecherin Lisanne Weber. Der gemeinsame Appell der Hilfsorganisationen: Die Wolfsburger sollen auch im Freien aufeinander achten und 1,50 Meter Abstand von einander halten, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. „In allen Bussen und Geschäften gilt die Maskenpflicht. Wir empfehlen aber auch, an allen öffentlichen Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, immer eine Maske zu tragen“, so die Hilfsorganisationen.

