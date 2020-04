Kasten und Hensel im Kunstmuseum: Nicht ist, wie es scheint

Es sind einprägsame Eindrücke, die sich dem Betrachter eröffnen. Grelle Farbexplosionen, wilde Materialschlachten, dann wieder nüchterne Beobachtungen – alles in monumentalen Formaten. So könnte man zusammenfassen, was im Kunstmuseum – hoffentlich bald zu sehen sein wird. Die Ausstellungen „Works“ von Barbara Kasten und „Zwischenwelten“ von Ulrich Hensel sind aufgebaut, aber für Besucher nicht zugänglich. Für unsere Serie „Kunst statt Corona“ öffnete Direktor Andreas Beitin uns die Türen: Und gewährte einen ersten Einblick in zwei ganz unterschiedliche Ausstellungen, die doch Parallelen aufweisen.

Die Fotografien von Ulrich Hensel wirken auf den ersten Blick abstrakt. Erdige Farbschichten türmen sich übereinander, oft in horizontal aufeinander gelagerten Schichten, manchmal akzentuiert durch kristallblaues Gestein, manchmal durch Umrahmungen oder eine prägnante Oberflächenstruktur vom Hintergrund abgesetzte Flächen. Tatsächlich sind es Fotos von Baustellen, die wir sehen. Aufgebrochene Erde, auf der sich ein Fundament erhebt, das auf dem Weg zu etwas neuem ist, zwischen Urform und Bearbeitung. Wer kein Fachmann ist, tut sich schwer, zwischen Materialitäten zu unterscheiden, Details zu identifizieren oder schlicht einzuordnen, was der Künstler zeigt. „Es wirkt wie eine abstrakte Malerei“, sagt Andreas Beitin, „viele Fotos weisen Parallelen zu Werken der Kunstgeschichte auf, so etwa zu den geometrischen Flächen von Piet Mondrian.“

Die Fotografien von Ulrich Hensel sind oft durch horizontale oder auch vertikale Linien aufgeteilt. Foto: Darius Simka / regios24

Was ihn persönlich fasziniere, sei die unbedingte Authentizität der Bilder. Nichts dürfe verändert werden für das Foto. „Ulrich Hensel geht über die Baustelle und findet dort sein Motiv – er hat genau im Kopf, wie das Foto aussehen soll.“ Nach dieser geistigen Konzeption des Werkes beauftrage der Künstler einen Fotografen, das Bild umzusetzen. Er fotografiert nicht selbst, auch die Baustelle findet er so vor, wie sie ist. „Hier stellt sich die Frage der Autorschaft“, sagt Beitin, „das wichtige ist, dass er als Künstler entscheidet, welchen Ausschnitt er für künstlerisch interessant hält. Die Ausführung übernehmen andere.“

Beitin beschreibt Hensels Fotografien als Manifestation des Anthropozäns – ein Begriff, der das Erdzeitalter beschreibt, das vom Menschen mehr als von allem anderen geprägt ist. „Der Mensch verändert die Erdoberfläche“, so Beitin, „deshalb ist es so wichtig, dass Hensel auf seinen Fotos immer einen Erdstreifen zeigt. So wird der Akt der Veränderung durch den Menschen sichtbar.“ Zu sehen ist dies wie auf einer Bühne – die Kamera ermöglicht den Blick wie in ein Schaufenster.

Das abstrakte Moment ist auch in den Arbeiten von Barbara Kasten sichtbar. Die Fotografien und Drucke der Künstlerin sind, genau wie bei Hensel, durch geometrische Anordnungen geprägt. Was wir sehen, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Formen und Farben dominieren den Eindruck – egal, ob das Werk sich zurückgenommen monochrom oder überwältigend farbenfroh präsentiert.

Es ist die erste museale Ausstellung der 84-jährigen Künstlerin in Europa, sagt Andreas Beitin nicht ohne Stolz. „Barbara Kasten ist in den prominentesten Sammlungen vertreten, aber in Europa eher unbekannt.“ Mehrere Positionen und Serien zeigt das Kunstmuseum nun in seinen Räumen: Angefangen bei stofflichen Experimenten, über Cyanotopien und Fotos voller Körperlichkeit bis hin zu aufwendig inszenierten Fotografien, Skulpturen und Hybriden aus Foto und Form.

Beeindruckend etwa: Die Serie „Architectural Sites“, für die Kasten ab 1986 verschiedene öffentliche Gebäude so inszenierte, das sie kaum mehr als solche wiederzuerkennen sind. Tatsächlich wirken die analogen Fotografien wie Bildbearbeitungen aus dem Computer. „Ihre Herangehensweise ist komplett analog: Sie arbeitet mit Spiegeln und bunten Scheinwerfern, mit denen sie präzise ausleuchtet“, so Andreas Beitin. So sehen wir neonfarbene Säulen, die sicher irgendwo ein eindrucksvolles Portal umrahmen; Dieser Hintergrund ist durchbrochen von grell orangefarbenen Flächen mit einer Oberflächenstruktur, die an eine verputzte Fassade erinnert. Die Orientierung fällt schwer: Noch mehr die Identifizierung des Gebäudes.

Barbara Kasten inszeniert alltägliche Materialien in ungewöhnlicher Form. Foto: Darius Simka / regios24

„Barbara Kasten enthebt die einfachsten Materialien durch ihre Technik ihrer Alltäglichkeit“, fasst Beitin zusammen. So zeigt es sich auch in ihren Fotografien von Plexiglasplatten, deren Abnutzungsspuren sie fast in poetisches Licht setzt. Was ist reale Materialität, was ist raffinierter Lichteffekt? Die Unterscheidung fällt schwer. „Sie arbeitet wie ein Maler, der sein Bild komponiert und dann umsetzt“, sagt Beitin, „sie malt mit den Mitteln der Fotografie.“

Für die Ausstellung im Kunstmuseum hat Barbara Kasten ihre erste Außenskulptur entworfen. Zu sehen wird sie sein, wenn die Schau eröffnet wird, wann auch immer das sein wird. „Corona ist wie eine Fastenzeit“, sagt Andreas Beitin, „vielleicht lernen wir dadurch zu wertschätzen, was sonst selbstverständlich ist.“ Wie der unbeschwerte Gang durchs Museum.

