Wolfsburger können Elektro-Tretroller wieder ausleihen

Die Firma Tier, der Anbieter von Elektro-Tretrollern in Wolfsburg, hat sich in Absprache mit der Stadt Wolfsburg entschieden, seinen Service wieder aufzunehmen, um notwendige Wege zur Arbeit, zum Einkauf oder in die Apotheke zu ermöglichen.

Die Stadt sieht laut einer Mitteilung weiterhin Bedarf für Individual-Mobilität in Zeiten von Abstandsregeln – allerdings mit entsprechenden Hygienevorschriften – und wünscht Alternativen zum öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere auch für Menschen in systemrelevanten Berufen.

Tier Mobility startet kurzzeitig ab Donnerstag, 30. April, seinen ausgesetzten Geschäftsbetrieb.

Die E-Roller sind insbesondere an zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt zu finden und stehen Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung. Wo immer möglich, platzieren Teams zudem zusätzliche Scooter vor Krankenhäusern und anderen Knotenpunkten.

Außerdem würden die Vorgaben der Stadt umgesetzt und die Reinigungsintervalle der Scooter erhöht, heißt es in der Mitteilung der Stadt Wolfsburg.

Weitergehende Informationen rund um die Maßnahmen des Unternehmens zu Covid-19 sind auf www.tier.app/de/covid19/ zusammengefasst. red