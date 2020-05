Masken für Wolfsburger und Italiener

Mit einer Lieferung von 50.000 Alltagsmasken hilft die Stadt Wolfsburg im Rahmen ihrer Städtepartnerschaft mit Pesaro-Urbino den Bürgern der italienischen Stadt Fano. Für die Maskenspende an die Partnerstadt eingesetzt hat sich die italienischstämmige Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer, wie die Stadt mitteilt.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs steht mit Bürgermeister Massimo Seri in regelmäßigem Austausch zur dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Italien. „Wir versuchen, unseren italienischen Freunden zu helfen. Die Alltagsmasken sind Teil der Lieferung, die uns wiederum aus unserer chinesischen Freundschaftsstadt Changchun erreichte.

Auch in Krisenzeiten unterstützen sich Partnerstädte gegenseitig“, freut sich Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Der Transport der Masken von Wolfsburg nach Italien wird von der Volkswagen-Konzernlogistik unterstützt. „Wir leisten gern einen Beitrag und realisieren den Transport der dringend benötigten Masken“, erklärt Dr. Ansgar Hermes, Verantwortlicher des Transportnetzwerkes Material der Volkswagen-Konzernlogistik.

Auch in Wolfsburg werden weiterhin Schutzmasken an die Bürger verteilt. So waren etwa Mitglieder der SPD Neuhaus-Reislingen am Montagvormittag am Einkaufszentrum Reislingen Süd-West zugegen. „Wir verteilen unentgeltlich Masken, die die ,Elfen helfen‘ aus Stoff genäht haben“, sagte Thomas Heyn, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. „Es sind mehr als 100 Masken vor Edeka verteilt worden, und circa 180 Alltagsmasken sind als Spende an die Käferschule gegangen.“ Am Dienstag verteilte die Firma GH Immobilien Wolfsburg an der Geschäftsstelle in der Amtsstraße in Vorsfelde Masken. red

