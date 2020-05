Neue Verteilstellen für gelbe Säcke in Wolfsburg

Wolfsburg. Sie wurden in Tankstellen und Supermärkten eingerichtet. Wer Kontakte meiden will, kann aber auch transparente Säcke nutzen.

Unsere Leserin Irene Siemann aus Hattorf fragt: „Gelbe Säcke sind zurzeit in Wolfsburg nur mit einigem Aufwand zu erhalten – drei Ausgabestellen mit eingeschränkten Öffnungszeiten! Die Verpflichtung zur Mülltrennung besteht jedoch weiter. Geht das nicht effektiver?“

Ja, das geht effektiver – so dachte es sich offensichtlich die Firma Fehr Umwelt Ost, die für die Stadt Wolfsburg die Verteilung der gelben Säcke übernimmt. Wie Sven Winkler von der Firma Fehr mitteilt, stehen seit Anfang Mai weitere Verteilstellen zur Verfügung.

Wolfsburger erhielten die Säcke seit Beginn der Coronakrise nur noch in drei Verteilstellen: Nämlich im Rathaus und in den Verwaltungsstellen in Fallersleben und Vorsfelde. Dies sei der Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus geschuldet, so Winkler. Nun wurden folgende Ausgabestellen zusätzlich eingerichtet: Die Esso-Station am VFL-Stadion, Berliner Ring 10; die Shell-Tankstelle, Heinrich-Nordhoff-Str.119-121; der Real in der Helinger Str. 21; Edeka Fechner, Mörser Straße 53, Edeka Bahrs, Gerta-Overbeck-Ring 2; der Getränkemarkt Hol’AB!, Plantage 86 sowie der Toom Baumarkt, Sägerbäume 10.

Das ist aber noch nicht alles; um Kontakte zu vermeiden, müssten Bürger nicht unbedingt die Verteilstellen aufsuchen, so Sven Winkler von der Firma Fehr. „Durch unsere Sammelteams werden während der Corona-Krise auch andere transparente Kunststoffsäcke ähnlicher Größe abgeholt, sofern diese wie die gelben Säcke verschlossen und ausschließlich mit restentleerten Verkaufsverpackungen befüllt sowie visuell von außen prüfbar zur Abholung bereitgestellt werden. Solch transparente Säcke können die Bürger im Handel käuflich erwerben.“