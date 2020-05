Polizei löst Ansammlung in Wolfsburg auf: Mann in Gewahrsam

Eine Ansammlung von 25 Personen musste die Polizei am Donnerstagabend in Westhagen auflösen. Die Betroffenen seien nicht einsichtig gewesen und hätten sich den einschreitenden Beamten gegenüber äußerst respektlos und sehr aggressiv verhalten, wie die Polizei mitteilt. Gegen 22.50 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein: Anwohner beschwerten sich über eine Ansammlung von

25 Personen, die am Einkaufszentrum in der Jenaer Straße – am Roten Platz – gegen das Kontaktverbot verstießen, Alkohol tranken und sehr laute Musik hörten.

Als die Polizei vor Ort erschien, seien alle Anwesenden in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Beamten nahmen die Personalien von zwei Personen auf und erteilten ihnen einen Platzverweis. Gut eineinhalb Stunden später, gegen 0.20 Uhr, gingen abermals Anrufe bei der Polizei ein, dass die Personengruppe sich wieder am Roten Platz zusammengefunden hatte.

Polizeikräfte von umliegenden Dienststellen kamen zur Unterstützung, die Polizisten umstellten die Örtlichkeit und konnten die erneut flüchtenden Personen festhalten. Die angehaltenen Personen hätten sich bezüglich der aktuellen Bestimmungen zum Infektionsschutz sehr uneinsichtig gezeigt und seien den Polizisten gegenüber äußerst respektlos und teilweise aggressiv aufgetreten. Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Helmstedt kam einem wiederholten Platzverweis der Polizei nicht nach und wurde daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Die Polizei weist darauf hin: Auch bei den verschiedenen Lockerungen hinsichtlich der Beschränkungen seien Zusammenkünfte und Ansammlungen nach derzeitigem Stand im öffentlichen Raum weiterhin auf zwei Personen beschränkt. Ausgenommen hiervon seien Personen, die in einem Haushalt leben. Ob sich diese Personenzahl nach Beendigung der derzeit geltenden Verordnung am 10. Mai 2020 verändern werde, liege im Ermessen der politisch Verantwortlichen. red