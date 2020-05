Pedelecfahrer ist in Wolfsburg mit 1,84 Promille unterwegs

Weil er vor den Augen einer zivilen Funkstreifenbesatzung eine rote Ampel missachtete, wurde ein 57-jähriger Pedelecfahrer von der Polizei kontrolliert. Die Beamten waren am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf der Heinrich-Nordhof-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie bei Grün in die Grauhorststraße einbiegen wollten, kreuzte der 57-Jährige trotz der roten Ampel den Fahrweg. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte laut Mitteilung der Polizei 1,84 Promille. Daraufhin wurde dem 57-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen. red

