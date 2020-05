Autogottesdienst in Wolfsburg: Notausgang wird zum Altarraum

Am Donnerstag, 21. Mai, feiert der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen ab 10 Uhr einen Autogottesdienst auf dem Parkplatz vor dem Eingang Süd-West der Volkswagen-Arena des VfL Wolfsburg. „Wir trotzen dem Coronavirus, denn Himmelfahrt ohne Gottesdienst draußen geht nicht“, erklärt Christian Berndt, Superintendent in Wolfsburg, die Idee. Wer nicht nur mit dem Auto zum Gottesdienst fahre, sondern darin sitzen bleibe während der Feier, praktiziere Ansteckungsschutz für sich und andere, heißt es in der Mitteilung des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Der dreigeschossige Notausgang werde als Altarraum genutzt, beschreibt Berndt die Planungen. „Dort erwarten uns Bläser, eine Mini-Band und die Evangelische Jugend des Kirchenkreises. Sie alle gestalten mit mir diesen Gottesdienst zum Thema Vertrauen.“

Unerlässlich sei ein Autoradio, um den Gottesdienst mitfeiern zu können, denn der werde über das Radio übertragen. Die zugehörige UKW-Frequenz werde am Veranstaltungstag allen Teilnehmern bekannt gegeben. Dringend zu empfehlen sei eine Sonnenbrille. „Wir hoffen auf bestes Wetter!“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Eine weitere Besonderheit bietet der Autogottesdienst allen Besuchern: „Es dürfen alle lautstark mitsingen. In den Kirchen müssen wir darauf zurzeit wegen der erhöhten Übertragungsgefahr verzichten. Unsere exzellenten Musiker werden uns beim Singen begleiten und unterstützen“, sagt Superintendent Berndt. Wer sich etwas zu trinken mitbringen möchte, kann auch das tun. „Ich bitte allerdings, dabei zu bedenken, dass gemäß Auflage des Landes Niedersachsen die Fahrzeuge nicht verlassen werden dürfen. Deshalb befinden sich vor Ort auch keine Toiletten.“ Die Kollekte des Gottesdienstes ist für einen örtlichen Hilfsfonds vorgesehen, der Menschen unterstützt, die unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders leiden. red

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick