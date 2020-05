Wolfsburg. Am späten Freitagnachmittag gerät ein Wagen auf der Wolfsburger Landstraße in Brand.

Ein Auto ist am späten Freitagnachmittag auf der Wolfsburger Landstraße in Flammen aufgegangen. Die 41-jährige Fahrerin aus Hannover war gerade von der Autobahn 39 abgefahren, als sie um 16.53 Uhr den Brand an ihrem 3er-BMW bemerkte. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Nach Angaben der Polizei könnte die Ursache ein technischer Defekt gewesen sein.