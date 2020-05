Marcel Hilbig leitet in Wolfsburg die Strategische Planung

Marcel Hilbig leitet ab sofort das Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik der Stadt, wie diese mitteilt. Der 33-jährige Wolfsburger erhielt im kleinen Rahmen aus den Händen von Oberbürgermeister Klaus Mohrs und im Beisein von Joachim Sievers als stellvertretendem Strategieausschuss-Vorsitzenden die entsprechende Urkunde. Hilbig, der zuletzt Leiter des Oberbürgermeister-Büros und des Referates Kommunikation der Stadt war, folgt damit Ralf Sygusch nach, der zum Regionalverband Großraum Braunschweig gewechselt war.

Marcel Hilbig hat nach seinem Abitur in Wolfsburg ein duales Verwaltungsstudium bei der Stadt Wolfsburg und der Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen absolviert. Später unterbrach er seine Tätigkeit bei der Stadt für zwei parallele Studiengänge der Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität in Halle Wittenberg sowie Politikwissenschaften an der Universita Cattolica del Sacro Cuore in Mailand jeweils zwischen 2010 und 2013.

Für Marcel Hilbig ist das Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik kein unbekanntes Terrain. Hier war er bereits von 2012 bis 2016 tätig. red