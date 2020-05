Wolfsburg. Während der Jugendliche vermutlich eine Armfraktur erlitt, hat die 59-Jährige Prellungen und Abschürfungen an Schulter, Beinen und Becken.

Zusammenstoß – zwei Radfahrer in Wolfsburg verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zwischen einem 17-jährigen Fahrradfahrer und einer 59-jährigen Fahrradfahrerin am Ausgang einer Fahrradunterführung des Berliner Rings mussten beide ins Klinikum gebracht werden. Das teilt die Polizei mit.

Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr der 17-Jährige durch den nördlichen Tunnel am Sankt-Annen-Knoten und wollte um 14.45 Uhr nach links in Richtung Heßlinger Straße einbiegen. Hierbei geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit der 59-Jährigen, die in Richtung Berliner Brücke unterwegs war.

Beide Wolfsburger berichteten, dass sie noch ausweichen wollten, dies aber nicht mehr gelang. Während der Jugendliche bei dem Zusammenprall vermutlich eine Armfraktur erlitt, hat die 59-Jährige Prellungen und Abschürfungen an Schulter, Beinen und Becken. red