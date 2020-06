„Mobilität ist heute möglich ohne den Besitz eines Autos“

Wolfsburg. Die Autostadt ist ikonisch: auch durch ihre Architektur. Gunter Henn ist Experte für Industriebau-Projekte in aller Welt. Er entwarf die Autostadt mit einem Team aus. so schätzt er, um die hundert Beteiligten. Im Interview mit unserer Zeitung erzählt er, welche Gedanken in den Entwurf flossen und wie die Autostadt in die Zukunft gehen könnte.

Herr Henn, welchen Anspruch hatten Sie und Ihre Auftraggeber an das Projekt Autostadt?

Im Jahr 2000 fand in Hannover die Weltausstellung statt. Die Welt zeigte sich in allen ihren Facetten mit Länder- und Themenpavillons. Auch Volkswagen wollte sich öffnen, mit dem Kunden kommunizieren. So entstand im Jahr 1996 die Idee der Autostadt, eine Kommunikationsplattform für den Kunden und ein Ort, auf den die Mitarbeiter stolz sein können, der der Wertigkeit des Unternehmens Ausdruck verleiht.

Sie haben mehrere Jahre in Wolfsburg gearbeitet. Wie hat die Stadt auf Sie gewirkt?

Wolfsburg fehlte die urbane Vielfalt. Die Stadt hat wichtige Gebäude von den namhaften Architekten Hans Scharoun, Alvar Aalto, Peter Schweger und Zaha Hadid realisiert. Diese Kulturbauten sind wertige Orte, aber reichen nicht aus für ein städtisches Leben. Mit der Autostadt wollten wir einen Stadtteil schaffen, der Wolfsburg attraktiver macht. Ich „lebte“ während der Entwicklung der Autostadt in Wolfsburg und war dadurch in ständigem Dialog mit dem Unternehmen, den unterschiedlichen Marken und der Stadt.

Wie sind Sie bei der Konzeption der Autostadt vorgegangen?

Im Mittelpunkt der Autostadt stehen die Markenpavillons. Jede Marke entfaltet ihre spezifische Markenwelt und zeigt sich in einprägsamen Architekturen. Die Pavillons haben wir gemeinsam mit Architekten aus den jeweiligen Ländern entworfen und in eine vom Landschaftsarchitekten Hinnerk Wehberg gestaltete Fjordlandschaft gebettet. Gerahmt werden die Markenpavillons mit dem Konzernforum am Mittellandkanal. Hier wird der Besucher empfangen, und der Konzern präsentiert sich mit seinen übergeordneten Themen. Im Uhrzeigersinn rahmen das Zeithaus und das Ritz-Carlton-Hotel, die Autotürme und das Kundencenter die Autostadt.

Wie ordnet sich die Autostadt in das Stadtbild ein?

Die Ordnungsfigur der Stadt Wolfsburg ist die Porschestraße, nach dem Stadtbaurat Koller auch die „Kollerachse“ genannt. Sie verläuft von dem heutigen Scharoun-Theater bis zum Schloss Wolfsburg. Sie ist im letzten Teil noch in einer Baumallee sichtbar. Die Achse läuft durch die Autostadt, ist auch ihre Ordnungsfigur und verbindet wieder das Schloss mit der Stadt.

Wenn Sie heute durch die Autostadt gehen, worauf sind Sie da besonders stolz?

Wenn sich die 12 gläsernen Flügeltore des Konzernforums öffnen mit ihren 18 Metern Höhe und 6 Metern Breite, dann hat das etwas Erhabenes. Aus diesem überwältigenden Raum tritt man in die Autostadt und sieht sofort alle Markenpavillons wie auf einem Familienbild. Im Hintergrund die Autotürme, gerahmt vom Zeithaus, dem Kundencenter und dem Porschepavillon, darüber freue ich mich jedes Mal wieder neu.

Was zeichnet die Markenpavillons aus, wie reiht sich der 2012 entstandene Porsche-Pavillon ein?

Jeder Pavillon steht für seine Marke und stellt sie architektonisch und szenisch dar. Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi, VW und VW Nutzfahrzeuge verkörpern ganz unterschiedliche Markenwelten Der Porschepavillon kam später und musste sich in die bestehende Struktur der Autostadt gut einfügen. Wir haben ihn wie den Volkswagenpavillon an der Kollerachse platziert, allerdings auf der anderen Seite. So stehen sich VW und Porsche als die Ursprünge des Konzerns gegenüber und bilden eine Einheit. Der Pavillon verkörpert in unmittelbarem Sinn die Marke: Das weitausragende Dach und der starke Innenraum bilden eine Skulptur.

Wenn Sie heute noch einmal die Autostadt entwerfen würden, was würden Sie da anders machen?

Ich kann mir gut eine Weiterentwicklung der Autostadt vorstellen. Die Gesellschaft verändert sich: Mobilität ist nach wie vor für jeden von uns ein Grundbedürfnis. Aber die Mobilität ist heute auch möglich ohne den Besitz eines Autos. Uns bewegen heute zusätzliche Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß, Klimaveränderung, Energie, Digitalisierung. Es geht um Themen einer gemeinsamen Zukunft. Das könnte man in der Autostadt neben den Markenthemen abbilden. So sind auch neue Kunden zu gewinnen, und der Mitarbeiter erlebt nicht nur die eigene Welt, sondern öffnet sich neuen Themen.