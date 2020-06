Stadtmuseum: Ausstellung wird weiterentwickelt

Wolfsburg. Einige Exponate wandern in die Gedenkstätte am Laagberg: So wird mehr Platz in den Schlossremisen frei.

Vor 20 Jahren wurde die Dauerausstellung des Stadtmuseums in den Schlossremisen eingerichtet. Eine lange Zeit im Museumswesen, das sich rapide ändert. Anlässlich der Entstehung und Konzeption der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers am Laagberg soll sich die Ausstellung nun aber endlich weiterentwickelt – auch, weil sie bald mehr Platz hat. Einige der Exponate sollen in den neuen Gedenkort umziehen.

„Mitnichten werden wir das gesamte obere Geschoss einfach verlagern“, sagt dazu Stefan Krieger, Leiter des Geschäftsbereiches Kultur der Stadt. Dieses Gerücht habe sich fälschlicherweise verbreitet. Im oberen Geschoss des Stadtmuseums in den Schlossremisen ist die Abteilung über das dritte Reich in Wolfsburg untergebracht; zu sehen sind hier auch die Frottagen von Richard von Weizsäcker. „Ein Stadtmuseum der Stadt Wolfsburg ohne die Repräsentation der Zeit des dritten Reiches wäre undenkbar“, stellt Krieger klar.

Stattdessen würden einige der Exponate in die neue Gedenkstätte verlagert: Darunter die Frottagen. „Die klimatischen und räumlichen Bedingungen in den Schlossremisen sind für das Kunstwerk nicht gut geeignet“, sagt Katrin Kahl vom Geschäftsbereich Kultur, „das ist einer der Gründe, warum wir uns für eine Verlagerung entschieden haben. Das Konzept sieht vor, dass die künstlerische Arbeit Weizsäckers in dem neu entstehenden Gedenk- und Lernort Laagberg eine würdige Präsentation erfahren soll als zentraler Bestandteil gestaltpädagogischer Gedenkstättenarbeit unter dem Motto ,Kunst gegen Vergessen’.“ Auch andere Ausstellungsstücke sollen künftig in der neu zu bauenden Gedenkstätte zu sehen sein, wie etwa Gegenstände, die den Zwangsarbeitern gehörten, darunter Essgeschirr und Kleidung. Andere sollen dagegen in den Schlossremisen verbleiben, vor allem sogenannte Flachware wie Dokumente. „Es geht im Stadtmuseum ja auch um die Herausforderung, eine thematische Erweiterung der Dauerausstellung im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten im ehemaligen Remisengebäude zu realisieren“, sagt Katrin Kahl.

Was den Platz betrifft, wird Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm allerdings mehr Freiraum haben, wenn das obere Geschoss zum Teil ins Erdgeschoss, zum Teil auf den Laagberg umzieht. „Für die größere bespielbare Fläche kann sie ein neues Museumskonzept entwickeln“, sagt Stefan Krieger. Dabei gehe es nicht nur um räumliche, sondern auch um inhaltliche Veränderungen. „Die gesamte Ausstellung kann weiter entwickelt und auf den neuesten musealen Stand gebracht werden“, sagt Krieger. Das Besucherverhalten sei heute ein anderes als vor 20 Jahren – dem müsse Rechnung getragen werden. „Heute wird allein die klassische Führung nicht mehr so sehr nachgefragt. Dafür sind Gruppenarbeit und eigenständiges Erarbeiten der Ausstellungsinhalte gefragt.“ Unter anderem für Schulklassen soll es dafür künftig mehr Möglichkeiten geben. „Auch digitale Medien könnten künftig einen Platz finden, zum Beispiel in interaktiven Terminals“, überlegt Krieger.

Eine vollständige Neukonzeption, so, wie sie 2014 im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum eröffnet wurde, sei dabei nicht unbedingt geplant. Auch ob und wie lange das Museum möglicherweise für Umbauten schließen muss, stehe noch nicht fest. „Wir reden nicht über eine kurzfristige Veränderung“, sagt Krieger: Mit dem Umbau sei im Jahre 2021 zu rechnen, parallel zur Entwicklung des Gedenk-und Lernortes am Laagberg, für das gerade der Realisierungs-Wettbewerb läuft. Zu lange soll es aber auch nicht mehr dauern, bis Stadtmuseum und Gedenkstätte (neu) eröffnen. „Für das Kunstwerks von von Weizsäcker wäre eine längere Zwischenlagerung an einem anderen Ort nicht gut“, sagt Stefan Krieger. Katrin Kahl fügt hinzu: „Die translozierten Fundamente der Gefangenenbaracke 4 des KZ-Außenlagers am Laagberg werden regelmäßig kontrolliert und befinden sich in einem guten Zustand.“ Sie sollen einen thematischen Schwerpunkt des neuen Gedenk- und Lernortes bilden.