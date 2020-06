Wolfsburg. Der Umbau vom Behelfskrankenhaus zurück in ein Hotel ist abgeschlossen. Gäste kündigen sich erst wenige an.

Global Inn will Gäste mit Gratis-Frühstück locken

Die Coronakrise ist eine schwere Zeit für Hoteliers. Zwar dürfen sie seit einer Woche wieder Privatreisende aufnehmen, doch die Betten bleiben dennoch weitgehend leer. Der Grund: Vor allem Geschäftsreisende finden in Wolfsburg typischerweise eine Übernachtungsgelegenheit. Und die bleiben nun zu großen Teilen aus, weil Volkswagen noch nicht wieder seinen vollen Betrieb aufgenommen hat.

Die Folge sind leere Hotels (wir berichteten). Auch das Global Inn bekommt das zu spüren. Seit dieser Woche hat der Betrieb nach einer kurzen Umbauphase wieder geöffnet; zuvor war das Corona-Behelfskrankenhaus der Stadt in den Räumen untergebracht gewesen. Man befürchte ein wenig, dass die Menschen das Hotel weiterhin mit dem „Corona-Krankenhaus“ verbinden würde: „Deshalb ist es uns wichtig, zu betonen, dass kein einziger Patient hier behandelt wurde“, sagt Tobias Fruh von VW-Immobilien, die das Hotel betreiben. „Wir müssen den Menschen Sicherheit geben.“ Dazu habe das Hotel außerdem ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt.

Nach dem Rückbau erinnert auf den ersten Blick nur die Rampe am Hintereingang daran, dass das Hotel kürzlich noch eine andere Funktion hatte. Sie war angebaut worden, damit Krankenwagen nah an das Gebäude heranfahren konnten. Zudem waren neue Leitungen verlegt und Schleusen in den Fluren eingerichtet worden. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen – wobei das Hotel auch jederzeit wieder seine Funktion als zusätzliches Krankenhaus übernehmen kann, sollte Wolfsburg eine zweite Infektionswelle bevorstehen, betont Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Der VWI aber ist es wichtig, nun zunächst Normalität einkehren zu lassen, und damit neue Gäste. Die will das Hotel mit Gratis-Häppchen locken: „Als besonderes Willkommensangebot schenken wir allen Gästen mit Übernachtungen im Juni das Frühstück und freuen uns wieder Gastgeber sein zu dürfen“, sagt Hoteldirektorin Melanie Runkehl-Köse. Da ursprünglich kommuniziert worden war, dass das Hotel bis Oktober geschlossen bleiben würde, liefen die Buchungen zunächst erst langsam wieder an. „Aber es gibt Gäste“, freut sich Tobias Fruh.

