Fußgängerin wird bei Unfall in Wolfsburg schwer verletzt

Am frühen Donnerstagabend wurde eine 55-jährige Fußgängerin beim Überqueren einer Fahrbahn in Detmerode von einem herannahenden 25-jährigen Arteon-Fahrer erfasst. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Wolfsburgerin trotz Rotlichts der Ampel über die John-F.-Kennedy-Allee gegangen war, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Außerdem wurde der 55-Jährigen eine Blutprobe entnommen, da die Beamten Alkoholgeruch bei der Schwerverletzten wahrnahmen. Der 25-Jährige aus Wolfsburg gab an, dass er um 18.30 Uhr in Richtung Westhagen unterwegs gewesen sei, als die Fußgängerin plötzlich losgegangen sei. Die Verletzte räumte ein, das Auto gesehen zu haben. Sie sei aber davon ausgegangen, noch die Straße trotz Rotlichts queren zu können. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro. red